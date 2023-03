Budějovičtí v euforii! Uvařili jsme to na Slavii skvěle, lebedil si kouč Nikl

Mezi tyče postavil Dávida Šípoše, který na jaře odchytal jen dva zápasy MOL Cupu. A do role žolíka vsadil Nigerijce Quadriho Adedirana, který by za normálních okolností hrál nejspíš od začátku. Právě 22letý útočník po přestávce rozhodl o nečekaném pádu Slavie.

„Samozřejmě, mohli jsme prohrávat a tento plán by nemohl být uplatněn. Měli jsme ale v záloze variant víc. Je skvělé, že jsme odhadli všechno dobře. Po přestávce jsme se trochu dostávali pod tlak, tak jsme přešli na tři útočníky. Ukázalo se to jako správný krok," uvedl Nikl.

V dramatickém závěru seděl na lavičce, jako by ani nebyl nervózní. Mnohem emotivnější Zápotočný prožíval poslední vteřiny u postranní čáry. „Jsem spíš kliďas. Máme to ale s Tomášem rozdělené. Půlky poločasů sedí on a já jsem u postranní čáry. V prvním poločase jsem ale koučink u lajny o minutu přetáhl," vtipkoval Nikl.