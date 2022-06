Sparťanský útok? Kuchta bude číslo jedna, Čvančara spíš v pozadí, tuší legendární kanonýr

V posledních sezonách byl, co se ofenzivy týče, jedničkou v rudém dresu Adam Hložek. Přihrával a také střílel důležité góly. Ten však přestoupil do bundesligového Leverkusenu. Bylo velkým tématem pro experty, kdo mladého šikulu může nahradit. Na hrotu sestavy od jara hrával Tomáš Čvančara. Po přestupu z Jablonce to nebyl žádný propadák, ale i sám jednadvacetiletý střelec přiznával, že mu to nelepí na Letné podle představ. Když se tak objevila šance získat Kuchtu, zavětřilo vedení z Letné pořádnou kořist.

„Pozornost se teď bude soustředit hlavně na Kuchtu, Tomáš Čvančara dal nějaké góly, ale teď se dostane trochu do pozadí. Jsou to podobné typy útočníků. Dosud Sparta posilovala mladými hráči, kteří byli nadějemi směrem do budoucna. Ale příchod Kuchty je pecka, to překvapilo všechny, v nadsázce řečeno možná i Tomáše Rosického," směje se Siegl v narážce na to, jak rychle se angažmá dohodlo.

Je jasné, že i bývalého kanonýra Sparty bolelo, když v posledních letech hráči z Letné odcházeli ke konkurenci do Vršovic a sbírali tam úspěchy. Teď si Siegl vychutnával, že se podobný kousek, byť oklikou přes Moskvu, povedl Letenským. „Je otázkou proč se nechtěl vrátit do Slavie. Teď mi tady napovídají, že v Edenu mají vlastně Standu Tecla," smál se do telefonu Siegl.

Vzhledem k měsíce trvající ruské invazi směrem na Ukrajinu, při níž umírají lidé, se Siegl nediví tomu, že se Kuchta rozhodl z Ruska odejít. Zdroje z moskevského klubu sice tvrdí, že za to mohou rodinné problémy českého reprezentanta, ale Siegl je přesvědčený, že návrat do Sparty je pro Kuchtu vysvobozením. „Určitě chtěl pryč. Možná se čekalo, že půjde ještě víc západním směrem. Ale Sparta je dobrá adresa, bude tady hodně na očích," míní někdejší král ligových střelců. „Může si ve Spartě udělat ještě lepší jméno."

V ofenzivní řadě Sparty čeká Kuchtu jako konkurence nejen Tomáš Čvančara, ale i Lukáš Juliš, Václav Drchal a také Martin Minčev. Je otázkou, na jaké rozestavení s Kuchtou v týmu vsadí trenér Priske. „Hodně mu mohou napovědět přípravné zápasy, ale za mě bude Kuchta útočníkem číslo jedna. Určitě bude ve hře i varianta, že by mohla hrát Sparta na dva hroty," dumá nahlas Siegl.

Už teď se těší na to, až Kuchta vyběhne v rudém dresu k derby se Slavií. „Nevraživost vůči němu asi bude veliká. Ale za mě má čistý stůl, chtěl změnu a prostě šel do Sparty," vykládá bývalý kanonýr z Letné.