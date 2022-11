Chci se v sestavě udržet. Slávista Hromada o podzimní formě, sinusoidách v Edenu i trestu v Evropě

Byl jste ve druhé polovině podzimu v nejlepší formě v životě?

To nevím. Jde to ruku v ruce s výsledky, ale myslím, že na jaře před rokem a půl před mistrovstvím Evropy, kdy jsme hráli vyřazovací fázi Evropské ligy proti Leicesteru, Rangers a Arsenalu, jsem měl formu možná ještě trošičku lepší. Tehdy jsem se dostal i na evropský šampionát. Pro mě je každopádně důležité, abych ty výkony potvrzoval delší dobu. To je teď můj úkol.

Nebyl jste zapsán na soupisce pro Konferenční ligu, tudíž jste mohl nastupovat jen v českých soutěžích. V lize na vás trenérský štáb hodně spoléhal, zvlášť když měla Slavia tolik zraněných hráčů. Seděla vám tahle důležitá role?

Asi ano. Důvěra trenéra je ve fotbale velmi důležitá. Cítil jsem, že trenéři se mnou do základní sestavy v posledních ligových zápasech počítají. Člověku se pak lépe hraje a trénuje, když není pod neustálým tlakem a nežije v nejistotě, jestli hrát bude, nebo ne. Pokud se vyhrává a hrajete dobře, není důvod pro změnu, to byl případ této poloviny sezony. Jsem za to rád.

Jak vám klapala souhra s Oscarem ve středu zálohy, což byla poměrně nouzová varianta?

Před sezonou si asi nikdo nedokázal představit, že ve druhé polovině podzimu budeme hrát v lize ve středu zálohy já a Oscar. Ale myslím, že si to celkem sedlo. Moc variant nebylo, Osky na téhle pozici dřív i hrál. Mně se s ním hrálo velmi dobře. Rozuměli jsme si a výsledky to potvrdily. Defenziva týmu se zpevnila, my jsme k tomu a výsledkům nějakým způsobem přispěli.

Na druhou stranu jste asi musel těžce kousat, že si v Evropě nemůžete zahrát, že? Navíc v ní máte ještě trest na jeden zápas. Za vyloučení proti Legii Varšava v minulé sezoně jste dostal stop na tři zápasy a zatím jste si odpykal jen dva, protože jste byl od té doby zapsán na soupisce jen pro dvojutkání s gibraltarským týmem St Joseph's.

Je to tak. Už více než rok jsem nemohl hrát evropský zápas kvůli červené kartě na Legii. To, že jsem minulý rok nebyl zapsaný pro skupinovou fázi, byl svým způsobem i trest od klubu. Ta červená karta po zápase s Legií byla moje blbost, pouštěl jsem se do diskusí, do kterých jsem se asi pouštět neměl. Ale člověk se z chyb učí, už to nevrátím. Skupinu jsem proseděl, a když pak máte vyřazovací fázi na dva zápasy, je asi nesmysl, aby vás trenéři zapisovali na utkání, do kterých stejně nemůžete zasáhnout. Jsem vděčný za to, že mě trenéři zapsali na dvojutkání s gibraltarským týmem a mohl jsem si alespoň něco odstát. Pak už jsme ale měli těžké soupeře, na Panathinaikos a Raków potřebovali hráče, kteří mohli hrát. A na skupinu jsem zapsaný nebyl. Evropa pro nás v této sezoně skončila, uděláme ale vše pro to, abychom se do pohárů zase dostali.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávista Jakub Hromada jásá po gólu proti Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nebyl jste pak ale z tohoto důvodu svěžejší v lize?

Když člověk nehraje uprostřed týdne evropské zápasy, je pak víc odpočatý a má víc sil. Navíc někteří hráči byli zranění. Trenéři na mě ukázali a já se jim snažil odvděčit. Dokázal jsem být připravený, plus jsem dal gól Spartě. Myslím, že moje výkonnost byla na konci podzimu docela dobrá. Jsem za to vděčný a teď záleží jen na mně, jestli v tom budu pokračovat, abych i na jaře mohl hrát co nejčastěji v základní sestavě.

Udržíte se v ní? Vrátit po zranění by se měli Tomáš Holeš, Petr Ševčík nebo Ibrahim Traoré, konkurence bude velká.

Jednoznačně bude. Ale beru to jen pozitivně. V klubu jsem už dost dlouho na to, abych dokázal bojovat s takovou konkurencí a prosadil se v ní. U mě to byla vždy taková sinusoida, střídal jsem lepší období se zraněními a horšími časy. Jsem rád, jak je to dnes. Na jaro bude sestava nabitá, boj o místo bude velký, ale konkurence je vždy ku prospěchu. Ve Slavii to tak je, na každém tréninku musíte trenérům dokazovat, že právě vás by měli o víkendu vybrat do sestavy.

Zmiňujete, že prožíváte sinusoidy, chvíli se vám daří a pak se dostanete třeba až mimo sestavu. Jak to berete?