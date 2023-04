Chvátal zajistil pohotovou dorážkou Hanákům výhru. Chceme do Evropy, netají olomoucký bek

V závěru utkání střelci gólu tolik do smíchu nebylo. V první půli měl jeho tým hru zcela pod kontrolou, po přestávce se Zlíňané zvedli a Sigma přečkala několik závarů i Didibovu tutovku. „Jedna věc je, co chceme hrát my. Druhá to, co nám dovolí soupeř. Domácí neměli po změně stran co ztratit a šli trochu do rizika. Otevřeli hru a v pěti či šesti lidech se snažili útočit. Hru zjednodušili a balony nakopávali. Museli jsme se tomu přizpůsobit. Soupeřově tlaku napomohl i terén, pracovaly trochu také naše hlavy. Nechtěli jsme o výhru přijít," snažil se slovenský bek najít důvody diametrálně odlišných poločasů.