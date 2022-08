Gól po deseti minutách, debut snů. Slavia vytáhla nováčka s velkým potenciálem, v budoucnu se o něj chce opřít

Neměl za sebou ještě ani celých deset minut v sešívaném dresu a na prvoligové scéně, když si v pokutovém území výborně našel centr z rohu od Petra Ševčíka, hlavou trknul do míče a skóroval. Slávistický záložník Marek Icha měl vskutku působivé entrée, sešívaní díky jeho trefě nad Zlínem vedli. „Pěkný gól, určitě mi pomohl, mohl jsem si víc věřit," povídal pak nadšený Icha v rozhovoru pro klubový web po výhře 4:1 nad mužstvem z Baťova města.

Hra hlavou bylo ostatně jedno z prvních témat, které Trpišovský a spol. s nadaným hráčem v zimě probírali. Chtěli, aby Icha tuhle dovednost na hostování ve Vlašimi zlepšil. Dispozice má, měří 187 centimetrů. Když bude schopný svou výšku prodat, může být Slavia lepší v útočných i obranných standardních situacích, v nichž byla silná v době Michaela Ngadeua, Simona Deliho či Tomáše Součka, ovšem v posledních měsících už tolik ne.

Hlavní statistika Ichy ze zápasu se Zlínem je skvělá. Zmíněná branka a pak v samém závěru ještě asistence na branku Davida Juráska ukazují na výborné představení. Nezkušený junák hrál kurážně. Neschovával se, oběhal velký prostor, naznačil velký potenciál, ale jeho výkon nebyl bez chyb. Logicky, je třeba dodat, když jde o zelenáče.

💬 „Určitě mám na koho koukat. Máme tam Holiho, Ibru nebo Šévu a všichni to jsou výborní hráči, takže se mám od koho učit,“ říká po svém debutu Marek Icha. #slazli 📰 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/lGGpbbMFl6 pic.twitter.com/3mIlZdg9Ri — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 7, 2022

Místy dost kazil v rozehrávce. „Až jsem se divil. V tom je silný a nedělá to. Paradoxně měl dobrý vstup do zápasu, proto mě překvapilo, že to na něj pak tak dolehlo," přemítal Trpišovský, jenž byl jinak s vystoupením novice spokojený. „Věděli jsme, že okna a slabiny má, ale ne v rozehrávce. Jsou to pro něj však velké zkušenosti, velký zápas a myslím, že to zvládl skvěle," dodal šestačtyřicetiletý kouč.

Icha přišel do Edenu v zimě z Táborska a okamžitě se v rámci druhé ligy přesunul na hostování do Vlašimi. „Odehrál tam top zápasy, pak přišel v některém utkání propad, což k tomuhle věku patří," vypozoroval Trpišovský.

V létě si ho vytáhl do přípravy. „Hodně nás v ní zaujal," přiznal šéf slávistické lavičky. Icha absolvoval obě soustředění v Rakousku, v extrémně nabušeném středu zálohy si vydobývá místo, redukci kádru zatím odnesli jiní (Maksym Talovjerov odešel hostovat do Liberce, Daniel Samek nakonec přestoupil do italského Lecce), on se v něm drží. „Měl takovou výkonnost, která byla v tu dobu lepší než u některých hráčů," poznamenal Trpišovský.

„Jde to hrozně rychle za sebou, ale jsem rád, že to takhle jde, že mi trenér věří, a já můžu hrát," usmíval se Icha.

Teď se dočkal premiéry, ale jeho budoucnost se může dost možná odvíjet od toho, jak dopadne Slavia v Konferenční lize. Pokud projde do základní skupiny třetí evropské soutěže, patrně by to pro něj byl signál, aby zůstal. Pokud by však sešívaní vypadli, bylo by možné, že by se řešilo jeho hostování. Ostatně ani aktuálně nefiguruje na soupisce pro duel s Panathinaikosem v Konferenční lize, což o něčem svědčí.

Každopádně fotbalově by měl Icha růst. „Je to jeden z hráčů, který je schopný rychle odstraňovat nedostatky nebo nedokonalosti," podotkl Trpišovský, jenž jeho rozvoj s potěšením sleduje. „Pro Slavii bude v dalších měsících a letech generátor výkonů. Neříkám však, že to bude hned teď," zmínil kouč.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání proti FC Trinity Zlín.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Pětinásobný reprezentant za českou dvacítku se zatím otrkává mezi Tomášem Holešem, Lukášem Provodem, Ibrahimem Traorém a spol. „Mám se od koho učit," pravil vděčně při pohledu na nabitou soupisku a při vědomí, jak protřelejší spoluhráči pomáhají.