Chytil rozhodl kolenem, Holeš možná nepoletí do Moldavska. Trávník zápas Slavii ztížil

Jak to tak bývá, reprezentanti se vraceli různě. „Hlavně u Zafiho (Zafeirise) a Oscara jsme měli problém. Hráli v úterý, Osky se vracel až ve čtvrtek, oba měli do hracího dne individuální režim,“ nastínil Köstl. „Klobouk dolů před Zafim, jak to ve druhé půli zvládl,“ připomněl nástup mladého Nora do druhé půle.

Kvůli zdravotním potížím sledovali utkání z tribuny čeští reprezentanti David Douděra a Tomáš Holeš. „Cítí únavový diskomfort, hlavně u Tomáše jsou i drobnější zdravotní problémy, má je s přitahovačem. Je dost pravděpodobné, že s námi neodletí ani do Moldavska,“ naznačil Köstl možnou Holešovu absenci v nejbližším zápase Evropské ligy ve čtvrtek proti Šeriffu Tiraspol. Pro Slavii by byla ztráta klíčového lídra defenzivní vozby velice bolestivou. Předtím naposledy chyběl červenobílým při porážce s Plzní.

Utkání proti poslednímu týmu ligové tabulky rozčísl Mojmír Chytil, kterého trefil centr Lukáše Provoda z trestného kopu. „Dával jsem to kolenem, i když ani sám nevím,“ smál se Chytil. „Šel jsem do prostoru, kam chodit mám. Byl jsem ve správný okamžik na správném místě,“ přidal čtyřiadvacetiletý útočník.

Slavia dala vítězný gól v 72. minutě, do té doby promarnila několik příležitostí. „Kluci chtějí dát gól, je to o řešení těch situací. Spoustu věcí jsme si dobře předpřipravili, finále ale nebylo takové, jaké by být mělo. Někdy jsme to přehrávali, v první půli bylo málo střel. Ve vápně jsme mohli zakončovat, to se nám ale nedařilo. Trochu nám chyběla přímočarost, naopak přípravná fáze někdy byla moc uspěchaná,“ vypočítával Köstl nedostatky.