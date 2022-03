CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Kouč pálí do svazu i do Šmicra. Vláďo, jsi spokojený, že máš na FAČR trafiku?!

„Porážkou ve Švédsku skončil sen o postupu na mistrovství světa do Kataru, začíná se kvasit. Slyším kolem sebe, že v národním mužstvu dojde ke změnám. Na lavičce, v realizačním týmu. Začíná se řešit, co by se kolem toho mělo dít. Já tvrdím, že jestli Jaroslav Šilhavý má nebo nemá zůstat, je až na konci abecedy. Za mě tedy zůstat, jednoznačně. To, co se musí změnit v českém fotbale, je úplně něco jiného.

Vždyť tady máme patnáct let naprosto nejúžasnější příklad toho, kudy vede cesta do fotbalové bezvýznamnosti, průměru, šlendriánu. A to je AC Sparta Praha. Úplně stejné je to s Fotbalovou asociací ČR. Kolik bude vyhazovat trenérů a realizačních týmů? Problém je přitom někde jinde.

Doba po vyřazení v baráži kvasí, zjišťuju, jaká jména jsou ve hře, kdo by měl pokračovat, kdo ne. Já navrhuju kompletně nové volby. Hned vysvětlím. Četl jsem před pár dny úžasný článek o tom, kolik věcí v souvislosti s válkou na Ukrajině se v Česku změnilo do pozitivna. Víte proč? Protože nám teče do bot. Populisti a srabi zmizeli, vědí, že na to nemají. Dostali se k tomu pragmatici, praktici, odborníci.

Za měsíc se tady udály věci, které se neudály za posledních pět let. Ukazujeme, že jako česká společnost na to máme. A já se, do háje zeleného, ptám: Kdy už to konečně pochopíte ve fotbale a budete ochotni věnovat zlomek svého času, abyste se ptali na čísla, na výsledky, na kompetentnost.

Nepřináší mi popularitu, když o tom mluvím, ale jsem zvyklý říkat věci tak, jak jsou. Skupina, která nyní vládne českému fotbalu nás přivádí do fotbalové bezvýznamnosti. Jenom pár lidí se má dobře. Pozor, většinou za peníze daňových poplatníků.

Jedná se kromě jiného i o mediálně úchvatnou skupinu, která hrála výborně fotbal. Pozor, nemám proti vám nic, kluci. Naopak mám k vám respekt, co jste dokázali jako hráči. Ale naprostá ostuda je, že jste na sobě po skončení sportovní kariéry přestali pracovat. A myslíte si, že vám tohle stačí k tomu, abyste mohli vykonávat funkce, které vám jsou nabízené.

Vláďa Šmicer stal se předsedou Sportovní rady FAČR, kde jsou z bývalých hráčů ještě Tomáš Rosický a Zdeněk Grygera. A já se ptám: Vláďo, jsi předsedou nesmyslné Sportovní rady, která má jen poradní hlas. Jsi spokojený, že máš svoji trafiku? Ve fotbalové činnosti kromě toho, že jsi hrál výborně fotbal, si tě všichni pamatujeme jako manažera národního týmu a scénu, kdy si hráči na sobě roztrhali obleky sponzora. A průšvih místo tebe řešil Míra Pelta.

Na základě čeho jsi do Sportovní rady vzal Tomáše Rosického? Na základě jeho úžasných výsledků ve Spartě? A Zdeňka Grygeru? Pomátli jste se? FAČR přece není žádná VIP agentura, ale servisní agentura!

V českém fotbale se bohužel vytváří další nomenklatura. Vy všichni, kdo vyrábíte v Česku fotbal, trenéři, hráči, rodiče, sponzoři, mecenáši, vám tohle opravdu nevadí? Přece FAČR vám má sloužit, a ne, aby si na svazu vytvářeli svoji úzkou nomenklaturu vybraných kádrů, kamarádů, bývalých hráčů.

Znovu říkám: Já proti vám, bývalí hráči, proboha, vůbec nic nemám. Klobouk dolů, co jste dokázali. Ale ukažte mi čísla, co jste dokázali jako funkcionáři, v čem jste dobří. Mně z toho vychází jedna jediná věc. Hráli jste výborně fotbal. A to je všechno.