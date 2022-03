CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Trenéři a další, přestaňte se chovat jako burani! Sudí, vyházejte je klidně v desáté minutě na tribunu!

Sudí, když to tak poslouchám, tak za každou neproměněnou šanci, špatnou přihrávku nebo za každou porážku můžete vy. Co si k vám dovolí někteří aktéři, je nehorázné. Určitě chcete pískat Ligu mistrů, Evropskou ligu, stejně, jako ji chtějí zažít hráči a trenéři. Musíte se ale rozhodnout, jestli jste ochotní a schopní se posunout, zlepšit se, jestli chcete, aby vás všichni brali vážně.

Pokud chce kdokoli v životě něco dokázat, musí v první řadě posunout sebe. Vyjít z komfortní zóny, jít na kolbiště a soutěžit. Naplno, se vším všudy. Vím, o čem mluvím. Vím, co mě stálo úsilí dostat se z pozice mladého nezkušeného trenéra do ligy, nakonec být u skalpu vítěze Ligy mistrů AC Milán. Vím, jak náročné je učit se dvanáct hodin denně a živit se na burze, což je nyní moje hlavní povolání. Vím, co znamená, když jdu do lesa a musím udělat rozhodnutí, jestli chci kácet vánoční stromky nebo si troufnout na rizikové stromy u kolejí za plného provozu (což dělám teď).