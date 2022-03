PREMIER CLASS: Bez Ronalda by byl Manchester United v půlce tabulky, míní Poborský

Ten zavzpomínal i na dobu, kdy se poprvé setkal s legendárním manažerem Manchesteru United - Sirem Alexem Fergusonem. Během EURO 1996 si známý kouč zašel za českým reprezentantem do hotelu a zjišťoval, zda by Poborského lákal přestup na Old Trafford. „Byl to neskutečný pocit. Napoprvé jsem tomu ani nevěřil, myslel jsem, že je to nějaká legrácka," usmál se bývalý český reprezentant při komentáři toho, jak začínaly jeho námluvy s Rudými ďábly. Česká fotbalová legenda také prozradila, jak emotivní byl pro něj po pár letech návrat na Old Trafford v dresu Sparty.