RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: VAR musí fungovat jako v Lize mistrů, jinak mohou pískat ligu roboti

Plzeň vyhrála o gól, ani už nevím pokolikáté v sezoně se jí to povedlo. Teplice jí cestu za třemi body zkomplikovaly, odehrály slušný zápas, daly i gól na 1:1. Jenže ten neplatil, protože byla pro mě nepochopitelně odmávaná situace. Byl jsem obránce, taky jsem mával rukou, i když byl ofsajd jasný, ale tyhle milimetrové situace by měl rozhodčí za mě nechat být. Kdyby na stadionu nebyl VAR, tak by tenhle gól platil.

Jasně, pomohla by všemu kalibrovaná čára. Nejspíš se prostě budou muset ty nemalé prostředky vynaložit, abychom se toho problému zbavili. Jinak tu bude pořád velký prostor pro spekulace. K tomu všemu si přidejme, že i penalta byla přísná. Nějaký dotek tam byl, ale nevím, nevím, zda by pokutový kop sudí nařídil i bez systému VAR.

Díky tomu, že ho rozhodčí mají k dispozici, tak mi to připadá, že se úplně bojí dát prostor vlastnímu úsudku. Jenže když si budeme pořád pomáhat VARem, tak můžou ligu rovnou pískat roboti, nebo cvičené opice. Řešení bych viděl jednoduché, ať se vše dělá tak, jako v Lize mistrů. Nechat víc odpovědnosti na sudích než na VAR. Když je furt ve hře video, tak to není fotbal, ale jsou z toho šachy. Navíc jsou ve hře dlouhé prodlevy, fanoušky to přestává bavit a hráči vychladnou. Když se hraje v chladném počasí, tak je tu pak větší riziko zranění.

Pořád jsem ohledně VARu optimista, v Lize mistrů pomáhá. K tomu dobře vím, že máme mladé rozhodčí s potenciálem, takže věřím, že si všechno sedne a zlepší.

Problémy nebyly samozřejmě jen v Plzni, ale třeba na Spartě u gólu na 2:0. Tam byl sudí v situaci, kdy měl nulovou šanci něco zahlédnout. V tu chvíli je použití videa na místě. Za sebe říkám, že z pohledu televize to ofsajd byl. Třeba by pak Pardubice dokázaly zápas ještě zdramatizovat, bylo by to jen 1:0. Nakonec Sparta vyhrála zaslouženě, byť za těmi body dokráčela zase kostrbatě.

Co se týče Slavie, tak ta zvládla pohárový zápas s Lincem. Jindra Trpišovský ukázal, že se nebojí dělat zajímavé tahy. Nasadil dvojčata Pudilova, z toho byla možná řada fanoušků v šoku, i mně to přišlo vtipné, když se bráchové v poločase střídali. Ale trenérský tým ve Slavii dobře věděl, co dělá a hráči to zvládli. Teď je třeba být opatrný a nepřepálit to.

O pár dní v Liberci přišly další změny a Slavia prohrála. Hrálo se na terénu, který neměl s hřištěm pro fotbal zase tak moc společného. Ano, bylo to pro oba týmy stejné, ale zase bych si položil otázku, jak je možné, že v okolních zemích jsou hřiště lepší. Prostě se do hracích ploch musí investovat více peněz. Dává se prostor mladým hráčům, aby se rozvíjeli, ale na takovém terénu k ničemu takovému nedojde a jediné, co hrozí, je zranění. Jediné plus, co vidím, je, že je zápas více soubojový. Tak to bývalo za nás a zocelilo nás to. Ale to nic nemění na tom, že by se s kvalitou hřišť mělo něco dělat.

Teď se pojďme ale těšit na další fotbalové zážitky. Slavia hraje ve čtvrtek v Linci a budeme jí všichni držet palce. A pak už tady zase bude další ligové kolo.