Debakl se Spartou sledoval i Milan Baroš. Šel i do šatny Baníku. Rozhoduje se na hřišti a tam bohužel není, povzdychl si Kaloč

Sparta v Ostravě po dalších chybách domácí defenzivy zvítězila 3:0 a prohloubila baníkovskou krizi.

Rozhodly opět individuální chyby?

Určitě. Do utkání jsme šli s nějakým plánem, že se budeme snažit nedostat gól, ale po mé chybě dávali do prázdné branky na 1:0. A potom se to nějak u lajny vykulilo a šli sami na branku, po individuálních chybách to bylo ve 20. minutě 2:0. Přitom si myslím, že první poločas nebyl špatný, měli jsme tam šance, které kdybychom dohráli... S kontaktním gólem by to vypadalo třeba jinak, ale bohužel nám to tam zase nespadlo. Nevím, jestli tomu jdeme málo naproti, nebo nám chybí trochu štěstí, ale zase jsme to tam nedotlačili. Škoda...

Byla to před první brankou zbytečně riskantní rozehrávka?

Komplikované to nebylo, ale já jsem si to pak zkomplikoval sám. Moje chyba.

Proč se tyhle chyby opakují?

Kdybychom to věděli, asi tady nestojím. Nejsem schopný odpovědět, začalo to bohužel mnou. Moje zbytečnost, moje hloupost.

Neděláte je ale jen vy. Minule doma to byl s Laštůvkou i stoper Lischka. Není to snaha míč jen prostě neodevzdat dlouhým nákopem například?

Říkáme si to, ukazujeme na videu, že to nebudeme dělat, že si to zjednodušíme. Ale opakuje se to. Dneska já, předtím možná někdo jiný. Bohužel jsme měli dát kontaktní gól, vypadalo by to jinak.

Sparta měla hodně šancí z brejků, které jste jim sami nabízeli po vlastních standardkách. Proč?

Asi proto, že jsme chtěli dát kontaktní gól, tak jsme to otevřeli. Oni pak z jednoduchých nákopů nebo odkopů chodili skoro sami na bránu. Opakuje se to, je to pořád dokola... Ale nikdo jiný, než my se z toho nedostane.

Ztrácíte dost míčů ve středu hřiště, nechybí ve vaší hře více agresivity?

Je to možné. Soustředíme se na to i na tréninku, ale... nejsem schopný odpovědět.

Připouštíte si, že definitivně hrajete jen o záchranu?

Určitě. Když se podíváte na tabulku, je to jasné. Jsme dole, ale sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme dostat. Musíme začít úplně od základů, hrát na nulu a doufat, nebo tam dotlačit nějaký kontaktní gól. A věřit, že se to zlomí.

Díváte v tabulce už jen dolů?

Musíme se dívat na každý zápas zvlášť, asi nemá smysl koukat na tabulku. Prohráli jsme tři zápasy v řadě doma, to by se stávat určitě nemělo. Musíme to zlomit příště v Českých Budějovicích.

Po utkání šel do vaší šatny Milan Baroš, co vám řekl?

Bary byl za námi už včera, snažil se nás před zápasem vyhecovat. Ale bohužel fotbal se hraje na hřišti. Tam on není. Pomohl, ale bohužel se to nepovedlo.

Ukázal zápas v Teplicích, kde jste zvítězili 5:0, že když nedáte první gól a musíte tvořit, tak vám to úplně nevoní?

Do plných jsme proti Spartě určitě nehráli, oni nebrání v deseti lidech. Ale kdybychom dali první gól, trošku to z nás asi spadne. To se nestalo, možná máme svázané nohy.

Jak byste nazval výsledek 0:3 s rivalem? Je to ostuda?