Dělám to tak na tréninku. V zápase jsem se k tomu ale dostal poprvé, řekl k excelentní šajtli Beneš

„Pozitivní dnes bylo jen to, že jsem to přežil ve zdraví. Nevím, zda to, co se tady dělo, někoho těšilo. Zda to uspokojilo lidi třeba u televize,“ prohlásil.

Jak byste zápas zhodnotil po sportovní stránce?

První poločas byl lepší. Ve druhém to už byla jen taková nakopávaná. To s ohledem na terén.

Překvapilo vás, že se vůbec bude hrát?

Celý den jsme spekulovali, co bude. Znali jsme předpověď. Přes noc něco napadlo a ještě, když jsme ráno měli rozcvičku, na trávníku ležel sníh. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to dopadne. Až kolem třinácté hodiny jsme se dověděli, že se bude hrát, že přijeli rozhodčí a schválili to. My jsme s tím nemohli dělat nic.

Trenéři říkali, že šlo o hazard se zdravím vás hráčů. Vnímal jste to stejně?

Samozřejmě! Terén byl těžký, byť hřiště vypadalo na pohled dobře a se sněhem si nějak poradilo. Nebylo to však jen o nás, ale i o lidech, kteří sem přišli, museli dvě hodiny mrznout a moc toho, co by stálo za to, neviděli.

Byl terén skutečně neregulérní?

Nevím. Je těžké posoudit, zda je to hratelné či ne. Museli jsme prostě hrát, tak jsme to odehráli.

Jak byl vidět žlutý míč, s nímž se hrálo?

Určitě lépe než soupeř, který nastoupil v bílém. Minule v Karviné, kde také sněžilo, jsme po poločase požadovali, aby změnili dresy, a to se podařilo. Dnes s tím ale nešlo nic dělat, protože Slovácko, když se rozhodlo, že se hrát bude, už bylo na cestě. Asi s tím nepočítali.

Co pohyb po hřišti? Zdálo se, že alespoň kolíky splnily účel?

To jo. Vybral jsem si větší, což ale bylo na úkor toho, že jsem se nedostával pod balón. Párkrát jsem ho proto nemohl odkopnout. Nešlo to. Pro mě však bylo důležité, abych nepodklouznul a nezpůsobil tak nějakou chybu. A také kvůli zranění, abych si třeba nějakým nečekaným pohybem nenatáhl sval.

Vraťme se k samotnému utkání. Ve druhé půli, do níž jste vstupovali za stavu 1:0, jste totálně vypadli z role. Slovácko vás hlavně ve středu pole jednoznačně přehrávalo. Proč?

Byli jsme pasivní a tak nás zatlačili. Bohužel, když vedeme, nestalo se nám to poprvé. Bránili jsme však dobře. Pak však přišla jedna střela, zablokovaná, a byla z toho penalta. Šlo o vyústění toho propadu ve středu pole. Není to ovšem jen o středu zálohy, ale o nás všech.

Diváky jste potěšil excelentním gólem? Tu šajtli jste odkoukal od spoluhráče Martina Pospíšila, který ji má opravdu vytříbenou?