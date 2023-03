Do fotbalu se má přihrnout za televizní práva více peněz. Tvrdík řekl, kdy bude kalibrovaná čára

Vysílací práva momentálně drží společnost Pragosport, která je pak přeprodává dál. Podle odhadů za ně ročně platí 150 milionů korun, její současná smlouva platí do příští sezony, tedy do konce června 2024. V nejbližších dnech by se měl rozjet tendr, v němž půjde o audiovizuální práva na další období. Pokud Tvrdík počítá až s trojnásobným příjmem, pohybuje se okolo 450 milionů korun.

„Najali jsme tento týden poradenskou společnost Deloitte, která nám bude s tendrem radit. Cítíme obrovský zájem uchazečů účastnit se tohoto tendru, a to ze strany českých i mezinárodních subjektů. Ten tendr začne za pár dní a skončit má nejpozději v září. Myslím, že od 1. července příštího roku udělá český fotbal obrovský krok dopředu," konstatoval nejvyšší muž klubu z Edenu na setkání před sobotním velkým zápasem proti Plzni.

Právě Viktoria Plzeň, ale i Sparta a Baník Ostrava tvoří společně se Slavií silnou čtyřku, která úzce spolupracuje. „Myslím, že se dost shodujeme v tom, že fotbal by měl projít reformami. Nálada v LFA se mění," shrnul svůj dojem Tvrdík. „Bylo to velké téma (televizní práva), u kterého se zdálo, že nejde změnit. Nám se to podařilo," doplnil. Hlavní změna bude v tom, že se o práva bude soutěžit, že už nebudou někomu přiděleny jako dosud.

Fotbalová Sparta je zpátky ve hře o titul? Expert věří Slavii, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Jednou z podmínek soutěže bude zajištění kalibrované čáry, která na videu pomáhá rozklíčovat, zda šlo o ofsajd, nebo ne. „Nový broadcaster bude muset tyto technologie zajistit, takže kalibrovaná čára v lize bude nejpozději od 1. července příštího roku," nastínil Tvrdík.

Slavia se Spartou už dříve nabídly, že by tuhle technologii zaplatily. „Majitel Viktorky Plzeň (Adolf Šádek) říkal, že je připraven se přidat, takže vůle byla vícestranná," připojil Tvrdík. Jenže další kluby jejich nabídku odmítly. „Odpovědi některých funkcionářů nám přišly nepochopitelné. Tvrdili, že když dva kluby kalibrovanou čáru zafinancují, tak to není v pořádku, protože to bude vypadat tak, že si dva kluby kupují rozhodčí. Smál jsem se. Když bude hrát Sparta nebo Slavia, tak se ta technologie nějak vychýlí, nebo se v náš prospěch nějak posune? Ta zdůvodnění nebyla moc logická," vylíčil slávistický šéf, co se na jednání klubů dělo.

Další bod, kterým se velké kluby zabývají? Fanoušci a jejich pohodlí například na venkovních stadionech. „Pan Šádek jako místopředseda Ligového výboru inicioval založení pracovní skupiny pro stadiony," informoval Tvrdík.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaroslav Tvrdík v kotli s fanoušky Slavie Praha během utkání v Pardubicích.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem velký propagátor toho, aby měli fanoušci na stadionech lepší podmínky, ale to neznamená, že podporuji některé věci, které se tam dějí," pravil jednoznačně. Nelíbilo se mu například, když na pondělním druholigovém derby béček Sparty a Slavie na Letné dva jedinci ve slávistickém kotli vytrhli sedačky.