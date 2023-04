Zástupci nejslavnějších fotbalových lig míří do Prahy. Bude to svátek, má jasno Hajný

Co přesně obnáší organizace zasedání zástupců nejlepších evropských lig v Praze?

Dá se říci, že to je akce, kterou jsme svým rozsahem ještě nepořádali. I proto je pro nás v Ligové fotbalové asociaci velkou výzvou. Do Prahy dorazí na pár dní zástupci více jak čtyřiceti evropských fotbalových lig, a to včetně těch největších jako jsou Premier League, Bundesliga, La Liga či Série A. Pro účastníky zajišťujeme kompletní servis, tedy ubytování, dopravu, program včetně společenské části, jejíž hlavní bod se odehraje ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu.