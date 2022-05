Drama o první ligu! Jablonec slaví záchranu, Bohemku čekají zápasy pravdy

Fotbalisté Bohemians vstoupili do zápasu o vše proti Karviné dobře. Proti bez motivace hrajícímu soupeři, který už má jistotu sestupu do druhé ligy, je poslal do vedení ve 22. minutě Puškáč. Devětadvacetiletý útočník se prosadil i o pět minut později, když podruhé překonal Neumana a zajistil tak klokanům poločasové vedení 2:0. A to byla teprve předehra.