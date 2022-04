Dvě střely, dvě branky. Většinou potřebujeme na dva góly tak třicet střel, kvitoval produktivitu Tecl

„Ale takový průběh jsme asi všichni čekali. Je to tady vždy pro nás složité. Nepomohl tomu dnes ani terén, takže to zase byl spíš boj. Jsme rádi, že jsme vyhráli i díky fanouškům, kteří byli fantastičtí. Jsem hrdý na tým, jak utkání po Evropě uchopil. Jsem opravdu šťastný, jak jsme tento zápas zvládli," radoval se Tecl.

Těšilo ho, jak se Slavia vyrovnala se čtvrtečním vyřazením z Konferenční ligy po domácí prohře 1:3. „Je to těžký, všechny to bolelo. Ale na druhou stranu si myslím, že bychom se na to měli koukat spíš pozitivně. Není ostuda vypadnout ve čtvrtfinále takové ligy s takovým mančaftem. Sebevědomí by nám to mělo spíš dodat než brát. Myslím, že jsme to uchopili dobře," zhodnotil Tecl, který zvýšil šest minut před koncem na 2:0.