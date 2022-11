Expert před dohrávkou: Petržela je samorost bez nadváhy. Sparta musí potvrdit výhru nad Plzní

Vítězství fotbalistům Sparty psychicky hodně pomohlo, povzbudí je do další práce a může mít obrovský vliv na projev mužstva. S čím asi jeli na západ Čech po fiasku na Slavii? Určitě vyhrát, žádný trenér neřekne, že se jede prohrát nebo remizovat. Ale po derby byly určitě mezi hráči, trenéry i vedením obavy, jak to dopadne. Vybouchli a cestovali k týmu, který je možná ještě silnější.

Přesně. Vyhrajete těžký zápas a rázem víte, že jste schopni uhrát kvalitní výsledek. Najednou je celý týden pozitivní atmosféra, trénujete s větším úsilím. Vše by se mělo projevit v dalším utkání, měli by být odvážnější, hrát agresivněji a nebát se.

Zápasy Sparty mají odsledované a ví, že je nic jednoduchého nečeká. I když výsledkově zdolali Pardubice jen 1:0, herně byli mnohem lepší než soupeř. Mohli dát daleko více branek, ale to Slavie v evropských pohárech taky. Nedala, proto vypadla.

K dobrému výsledku se musí sejít vše pozitivní. Nás kdysi také chválili, jak hrajeme hezký fotbal, ale neměli jsme štěstí při zakončení. Někdy trefujete tyče, někdy spadne gól, u kterého byste to nečekali.

Jak jsme zmínili, Slovácko odehrálo dobrý duel na Partizanu a navázalo na něj v lize. Pořád jsou však v cyklu zápasu každý třetí den, takže tady by měla mít výhodu Sparta. I když samozřejmě přeju Slovácku, aby uspělo.

V základní sestavě týmu z Uherského Hradiště by měl nastoupit 39letý Milan Petržela, který si o víkendu připsal rekordní 465. start v nejvyšší soutěži. Překonal dosavadní maximum současného reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Jak dlouho ještě může Petržela hrát?

Není to o věku. Nevím teď přesně, do kolika nastupoval Jarda Šilhavý, ale byl to odolný hráč, měl výbornou životosprávu. Milan je samorost. Některé typy prostě drží a somatotypem je vidět, že nemá nadváhu, zdobí ho vrozená rychlost. Tyto hráče potřebujete mít. Někdo se stářím začne přibírat a už se toho nezbaví, na Milanovi je však stále vidět výborná dynamika. Je zkušený, dokáže zakončit, připravit šance. Disponuje nadhledem a ví, že kariéru má z velké části za sebou a není přemotivovaný. Na tom však není nic negativního.