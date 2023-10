Fortuna liga útočí na rekord. Pokud tedy zájem diváků vydrží

A čísla mu dávají za pravdu. Vždyť jen průměrná návštěva třetího kola probíhajícího ročníku Fortuna ligy činila 8 753 diváků, což je nejvyšší číslo od začátku tisíciletí. Rekord, který platil do té doby (7 673 na úvodním kole sezony 2017/18) by přitom překonal i sedmý hrací víkend současného ročníku (7 881).

Což se samozřejmě promítlo i do celkového počtu lidí, kteří na utkání Fortuna ligy zavítali. Již zmíněný průměr 6 780 se totiž přibližuje tomu ze sezony 1996/97, kdy byla od vzniku samostatné nejvyšší soutěže návštěvnost vůbec nejvyšší (7 155). Tehdy k tomu ale dopomohl i dnes nenapodobitelný počin. Remízu 1:1 mezi Brnem a Slavií tehdy Za Lužánkami shlédlo přes 44 tisíc příznivců kopané.

„Dlouhodobou prací jednotlivých klubů a LFA se daří kultivovat prostředí, což přispívá k většímu zájmu lidí zajít na zápasy a podívat se na ligu, i když třeba nikomu nefandí. Zároveň to ukazuje zlepšenou práci na poli kooperace s fanoušky, marketingu a komunikace v rámci všech klubů a celé soutěže,“ těší Hajného.

Velký posun je do očí bijící v porovnání s minulou sezonou. Průměrná návštěva tehdy činila 5 528 diváků, vzrostla tedy o více než 1 200. Výraznou měrou se o to přičinil Hradec Králové, jehož nová Malšovická aréna se téměř stoprocentně zaplní na každé domácí utkání. Do azylu v Mladé Boleslavi chodilo na Votroky přibližně pouze 1 533 diváků, nyní činí průměr 8 767. „Hradec odvádí skvělou práci, výborně využil faktoru nového stadionu,“ chválí Hajný.