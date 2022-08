FOTBAL ONLINE: Slovácko vyhrálo na Hané, Liberec inkasoval v poslední minutě, do hry jde Slavia

Slavia po prohře 1:2 v Čenstochové na úvod play off Konferenční ligy hostí Pardubice. Sešívaní se chtějí v Edenu dobře naladit na čtvrteční odvetu s Rakówem a potvrdit dobrou bilanci s Východočechy. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského, kteří mají na kontě šest bodů, poslední tři vzájemné duely vyhráli při celkovém skóre 12:0.

Slovácko na rozdíl od Slavie první utkání play off Konferenční ligy zvládlo a doma porazilo AIK Stockholm 3:0. Tým z Uherského Hradiště před cestou do Švédska zavítal do Olomouce, kde uhájil neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže. Sigma sice vedla v poločase 1:0, ale Slovácko nakonec neporazila. Hanáci nad rivalem nevyhráli v posledních sedmi ligových duelech. Tři body Slovácku v rozpětí pěti minut druhé půle vystřelili svými góly Mihálik a Kozák.