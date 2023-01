Fotbalisté Teplic zahájili přípravu s dvěma testovanými hráči, zůstává Hybš

Třicetiletý Hybš přišel do Teplic v létě a na podzim zasáhl do 15 ligových zápasů. "Matěj se stal pevnou součástí naší obranné trojice, jeho levá noha byla velkým plusem pro výstavbu naší hry. Takže jsme rádi, že máme jistotu jeho setrvání i pro jarní část," citoval klubový web sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

Na zkoušce také bude rovněž dvaadvacetiletý záložník Touré z třetiligových Karlových Varů. "Uvidíme, jak se budou vyvíjet. Potřebujeme stopera a hráče do ofenzivy, který by mohl hrát jak zkraje, tak zprostředka," uvedl Vachoušek.

Naopak na odchodu je zambijský záložník Ngosa Sunzu, jenž by měl hostovat ve Vancouveru. Z hostování v druholigovém Varnsdorfu se do Teplice vrátil Matěj Radosta, opačným směrem míří Josef Švanda. V druhé lize by měli hostovat také Jakub Křišťan a Yehor Cykalo.