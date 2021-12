GLOSA: A co takhle čip, který vyjeví pravdu? Anebo co se raději probudit?

A co takhle čip? Fotbal už nám stejně řídí VAR, v některých zemích a soutěžích přece technologie Hawk-Eye, GoalRef či Cairos avizují rozhodčím, zda míč překročil brankovou čáru celým svým objemem či nikoli, stejně jako jim kalibrovaná čára napovídá, zda šlo o postavení mimo hru a o kolik milimetrů se jednalo. Proč tedy neimplantovat hráčům do těla chytrý čip, který by při každém doteku s míčem vyjevil pravdu?!

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina Zdeněk Pavlis komentuje dění v českém fotbaleFoto : Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina

Článek Třeba kde končí slávistickému Lukáši Masopustovi ruka a začíná rameno? Kde má Michal Kohút ze Slovácka hranici podpaží? A zda ruka Petra Hronka z pražských Bohemians zůstala v nedělním ligovém zápase s Jabloncem v přirozené poloze, nebo šla balonu vstříc vědomě? Pravda, vyžadovalo by to další upřesňující výklad pravidel. A nejspíš i normativy, kolik centimetrů může být hranice podpaží od ramenního kloubu maximálně vzdálená. Ale proč ne? FORTUNA:LIGA RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Mlčení rozhodčích po utkání mě štve. Sporné góly bych uznal všechny, nebo žádný Rozhodčím by se ulevilo, jejich kolegům u videa tuplem, protože komputer by jim zajisté okamžitě vychrlil třeba i to, zda se Kohútovo či Masopustovo podpaží pohybuje v normě či ji překračuje. A také, jestli jim byla v případě jejího překročení udělena výjimka platná pro hráče živícího se fotbalem. @LudekMadl jsem moc zvědavý, zda komise rozhodčích nebude čirou náhodou konstatovat, že Kohút míč nezasáhl 🤨 pic.twitter.com/5NKEvRLlBE — michalbotek (@mikebotek) December 5, 2021 Že by to už hraničilo s fantasmagorií? A nejsou snad fantasmagorií už současná inovovaná a stále vylepšovaná pravidla, která budou časem nejspíš ještě objemnější než Jiráskovy sebrané spisy? Vždyť už teď jim rozumí nejspíš jen členové pravidlové komise IFAB a možná pár osvícených navrch? FORTUNA:LIGA Pravdu měli sudí, gól na Hané uznali a ty v Ďolíčku a na Slovácku neuznali správně, zaznělo na Strahově Rozhodčí v nich tápou, trenéři svorně přiznávají, že se v nich nevyznají a jejich výklad je jim na hony vzdálený, protože interpretace se liší pomalu případ od případu a týden od týdne. O zmatených hráčích, natož fanoušcích, nemluvě. Divíte se? Cožpak z lavičky, natož z tribuny rozpoznají, kde je hranice mezi rukou a ramenem? Kde končí podpaží a začíná paže? Zda hráč měl ruku v přirozené či nepřirozené poloze? A to není vše, protože je třeba vzít v potaz, jakým objemem se balon ruky či ramene dotkl, zda si hráč za přispění paže zvětšil objem těla, či nikoli, jak se k míči stavěl, než ho mínil zpracovat. Fotbal Slavia vyhrála zaslouženě. Rozhodl ale diskutabilní verdikt, který jde opět proti nám, zlobil se kouč Jílek Prostě, jak se k němu „šteloval", což se třeba právě v případě Masopusta nahrávajícího Kuchtovi na jediný, a tudíž rozhodující gól Slavie v sobotním duelu na Hané nezdálo olomouckému trenérovi Jílkovi zrovna košér. A to je tady ještě pravidlo o dovoleném a nedovoleném hraní rukou, které už tuplem málokomu hlava bere. Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Trenér Slavie Jindřich Trpišovský, Michal Vepřek z Olomouce a hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka.Foto : Luděk Peřina, ČTK Chtějte pak na rozhodčích, aby jim šrotovala jako komputer a ve vteřině rozhodla. A požadujte na jejich strahovských šéfech, aby je zatratili za to, že zvolili variantu A, i když stejně tak mohli dát přednost variantě B. Kdysi platívalo, že fotbal je zábavou chudých, a proto má jasná, jednoduchá a po staletí neměnná pravidla. Teď jim ho ovšem ukradli bohatí, takže pravidla jsou stále složitější a komplikovanější, chtělo by se dodat. FORTUNA:LIGA Slovácko v emocích! Rukou jsem nehrál ani náhodou. Nechápu, proč gól neplatil, tvrdí Kohút Pro bohaté by ale přece nemělo představovat problém zadat vědcům úkol vymyslet a zkonstruovat čip, který by rozpoznal, kde končí rameno a začíná ruka a kde je vlastně hranice podpaží?! Pak by stačilo implantovat ho hráčům do těla a fotbalová fantasmagorie by byla dokonána. Tedy pokud v ní už nežijeme, což je určitě nejen pocit trenérského doyena Petra Rady prosebně volajícího: Už se všichni probuďte! Nebo vy ho snad nemáte?! Zdeněk Pavlis Zdeněk Pavlis pracuje padesát let jako sportovní novinář a publicista. Působil v redakcích Zemědělských a poté Zemských novin, Lidových novin, Svobodného slova a nyní publikuje na nejnavštěvovanějším českém sportovním internetovém portálu www.sport.cz, a to od roku 2008. Celé desetiletí spolupracoval se slovenským fotbalovým týdeníkem Tip. Od roku 2001 je předsedou Klubu sportovních novinářů ČR. Napsal více než dvacet knih. Například: 50x Fotbalista roku, Čaroděj, Djoker Novak Djokovič, Josef Bican – Pepi, Klub ligových kanonýrů, Králové fotbalu, Petr Čech: Mr. Perfect, Zlatý míč, Gianluigi Buffon: superman Gigi, Železná Sparta, Od Bicana k Lafatovi. Je držitelem Ceny Egona Erwina Kische udělované českým a slovenským spisovatelům za literaturu faktu a laureátem Ceny dr. Václava Jíry.

