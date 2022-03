GLOSA: Dost bylo VARu. Nechte fotbalisty taky hrát

Videorozhodčí naopak zasahoval ve značné míře do sobotního ligového duelu Plzně s Teplicemi. I vyhlášený kliďas, trenér Viktorie Michal Bílek, si povzdechl, že videorozhodčí zasahují do zápasů víc, než je zdrávo. Hra je pak rozkouskovaná, postrádá plynulost.

U penaltového zákroku teplického Tijaniho nebylo možné rozpoznat ani na videu, jakou intenzitou zasáhl Beauguela do nohy. Vyloučení Havla mohl sudí také vyřešit okamžitě. Nebo si stát za žlutou kartou. Obhájil by si obě varianty.

Rozhodl by se ale sám, bez zbytečných průtahů s VARem. Konečný verdikt stejně budil vášně. Známý kritik videa ve fotbale, jablonecký kouč Petr Rada, má pravdu, když tvrdí, že hlavní rozhodčí by měl být osobnost, za svými verdikty by si měl stát. Musí to být persona, která si zjedná respekt díky své rozhodnosti. Tím, že bude mít každou chvíli na uchu kolegu od videa, ho získá stěží. Navíc zápas bude k nekoukání...