Gól byl jasný, glosoval Hoftych neuznanou branku. Debutant z Norska obstál

Mladá Boleslav zaostávala, na favorita herně nestačila, neměla nápad ani dostatečnou kvalitu. Přesto Plzeň jednou pořádně vyděsila. Skalákův centr v 83. minutě stáhnul gólman hostí Jindřich Staněk, jenže po nárazech do spoluhráče Eduarda Santose a pak zejména do soupeře Lukáše Maška, který pak do prázdné brány skóroval, míč v rukách neudržel. Sudí Dalibor Černý ale ihned pískal Maškův faul a verdikt, že branka neplatí, mu potvrdili i kolegové u videa.

„Řeknu to trochu odlehčeně, ale za mě to byl jasný gól, který nebyl uznán," culil se boleslavský trenér Pavel Hoftych. „Byl tu VAR, rozhodčí to tak neviděli. Po zápase jsem se bavil s brankářem Staňkem, říkal, že tam byl atak na něho z naší strany," doplnil hlavní stratég Středočechů.

„Asi to bylo jasné, kluci vepředu se ani nehádali," přijal s klidem tohle rozhodnutí zkušený boleslavský stoper Marek Suchý.

Boleslav se ale v utkání moc nerozproudila, Dobře pokrytý byl její režisér Marek Matějovský. „Co jsme slyšeli i z lavičky, byly tam jasné pokyny: vytvořit tlak na Máru, aby nedával finální nebo předfinální přihrávky," postřehl Hoftych. Tím se smrsknul i prostor pro rejdy křídelníků Davida Douděry a Ewertona, kteří jsou dalšími stěžejními hráči Boleslavi. „Byli trochu odříznutí. Plzeň se na ně koncentrovala, eliminovala je," přiznal čtyřiapadesátiletý kouč.

Hoftych vytáhl na silného protivníka ligového debutanta. Na pozici defenzivního záložníka se představil dvacetiletý urostlý Nor Hasan Jahič, jenž dosud nastoupil jen do pár zápasů třetiligového béčka. „Je to stoper a ne defenzivní záložník," informoval trenér, který se však při personálních potížích k tomuto tahu odhodlal.

„Rodiče jsou z Bosny, ale narodil se v Norsku," podal Hoftych další podrobnosti k hráči, jenž v obou zemích působil. „Je mentálně silný, zarputilý, dobrý v osobních soubojích. Na svou výšku umí velmi dobře i s balonem. Zvládl zápas velmi slušně na to, že to byl jeho první start proti extrémně těžkému soupeři, ještě na jiném postu, než je zvyklý. Je to kluk, se kterým se dá do budoucna počítat právě kvůli jeho vítězné mentalitě," charakterizoval kouč dosud neznámého mladíka.

„Ale my ho už známe velice dobře, trénuje s námi," usmál se Suchý. Zkušený stoper spoluhráče ocenil. „Nastoupil na pozici, která není jeho hlavní. Šel tam s nějakými úkoly, myslím, že je splnil. Všichni jsme jednou začínali. Snažili jsme se ho podpořit. Poradil si s tím velice dobře," dodal bývalý hráč Spartaku Moskva či Basileje k Jahičovi.

Je docela dobře možné, že vytáhlý Nor dostane v nadstavbě další příležitost. „Mužstvo je v nějakém vývoji, děláme si takový checking hráčů, kteří nás zajímají. Určitě dostanou šanci mladí hráči, kteří jsou teď na řadě a blízko kádru. Rozhodně ale nebudeme dělat žádné harakiri," nastínil Hoftych plán pro finálovou pasáž sezony.