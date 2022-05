Hodně změn, nervy na pochodu, ztráta Trpišovského kouzla. Na Slavii doléhá nervozita, cítí její bývalý hráč

Jedině titul. Nic jiného nepřipadalo v Edenu v úvahu, nic jiného nečekali ani experti. Jenže Slavia je tři kola před koncem nadstavby v nevýhodě. Parta trenéra Jindřicha Trpišovského hledá herní pohodu, sžírá ji tlak. „Jindra má k dispozici pětadvacet hráčů, kteří jsou na naši ligu nadprůměrní, ale připadá mi, že ve stoprocentní formě není ani jeden," pozoruje někdejší záložník Jaroslav Černý, jenž ve Slavii zvedal nad hlavu dvakrát mistrovský pohár.

Trenérský štáb hráče v sestavě divoce rotuje. „Strašně se to točí. Třeba Traoré měl formu, dával důležité góly a s Hradcem nehraje. Našli bychom víc podobných případů, nemluvě o tom, jak se střídají gólmani," pozastavuje se Černý nad četnými zásahy v základní jedenáctce. Stačí se podívat na posledních pět soutěžních zápasů sešívaných, změn mezi jednotlivými duely bylo postupně sedm, pět, dvě a šest, byť některé byly vynuceny zdravotními důvody.

Neustálá obměna může vnášet mezi hráče neklid, jakákoliv chyba může znamenat přesun na lavičku nebo tribunu. „Na klukách je vidět, že si tolik nevěří. I když odehrají dobré zápasy, tak třeba za další dvě kola nemusí nastoupit," cítí záložník, jenž v české lize odkopal 210 utkání.

Nervozitu pozoruje například na útočníkovi Stanislavu Teclovi. „Oběhá to, odbojuje, ale je na něm vidět, že si ve Slavii psychicky nevěří. Když se dostane do šance, je patrné, že je nervózní. Neví, co má udělat. Lidi ho mají nějak zaškatulkovaného," soudí Černý.

Zároveň vnímá, že se vytratila část Trpišovského kouzla. „Jindrovi v předchozích letech vycházelo, že mohl dát kohokoliv kamkoliv a odehrál mu to dobře. Tuhle sezonu to tak není. Asi bude něco špatně, když máte v týmu takové fotbalisty a nejsou v ideálním rozpoložení, když máte dvacet pět lidí na sedmdesáti procentech výkonnosti," rozebírá bývalý hráč Slavie, Českých Budějovic, Brna či Olomouce.

Na Slavii se zvyšuje tlak, dostává se do úzkých, nervy tečou. Hráči na hřišti i členy realizačního týmu cloumají emoce. „V posledních zápasech je vidět, že na ně nervozita doléhá," přitakává Černý.

„Když pozoruji chování některých kluků, jak jsou po každém faulu podráždění nebo pořád rozhazují rukama, nemyslím si, že je to dobře. Hrál jsem, nebyl jsem svatý a vím, že emoce k fotbalu patří. Ale je blbý, že tohle se děje už v 5. minutě. Může to být tím, že slávisté nejsou v takové psychické pohodě, možná je ovlivňuje, že to vidí u některých kluků na lavičce," podotýká autor pětadvaceti ligových branek.

Slavia potřebuje jasnou jedničku, tvrdí expertVideo : Sport.cz

Chování realizačního týmu Slavie je dlouhodobým tématem, pobočníci Trpišovského mívají divoké výlevy, bývají vulgární. Špiní to image Slavie? „Asi jí to škodí," přikývne Černý. „Chápu, když se něco děje ke konci utkání. Ale není dobré, aby trenéři stáli od první minuty u čtvrtého rozhodčího a pořád mu nadávali. Proti Plzni se Slavia asi cítila poškozena penaltou. Ale celkově si myslím, že si na rozhodčí nemusí v posledních sezonách stěžovat. Jasně, jde o titul, každý by ho chtěl, ale dřív se tohle nedělo. Bylo to od Zdeňka Houšteckého (Trpišovského asistent), který takový je a asi i dál bude. Teď se to ale víc přenáší i na ostatní na lavičce a také na kluky na hřišti," dodává.

„Na druhou stranu Slavia v tom není sama. Když jsem třeba slyšel, co předváděli lidi z Plzně, když u nich hrály Teplice...," přidává Černý.