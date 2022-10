Rada nesmí tři zápasy na lavičku, Hradec Králové se bude zodpovídat za rasistické projevy fanoušků

Bouřlivák z Julisky se zase rozpálil. V sobotním utkání v Chrudimi kouč pražské Dukly vyfasoval červenou kartu poté, co sudího Všetečku zasypal sérií drsných urážek a musel z lavičky. Tým z hlavního města pak prohrál 1:2.

„Až tě potkám, tak ti naflákám, ty už jsi toho v lize zkurvil dost. Já si to zjistím, kde bydlíš! Ty to víš, že na tebe mám pifku!" uvedl sudí do zápisu.