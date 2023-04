Bohemians vstoupili do utkání aktivně a už v deváté minutě šli do vedení. Matoušek si zpracoval na hranici vápna vysoký míč a pohotově ho poslal k bližší tyči. Někdejší hráč Jablonce potvrdil vynikající jarní formu. Všech šest ligových branek v ročníku nastřílel v posledních sedmi zápasech, do kterých zasáhl.