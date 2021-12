KOMENTÁŘ: Baník musí začít porážet nejlepší, jinak se k nim nepřiřadí

Chybí výrazný lídr: Úspěšný tým potřebuje mít ve svém středu výraznou osobnost, lídra. Baník má Jana Laštůvku v brance, Jiřího Fleišmana na levé straně obrany. Ve středu pole jí ale jasný tahoun schází. Za pár let by jím mohl být reprezentant do 21 let Filip Kaloč, na jaře by měl to, co se v Mladé Boleslavi učil od Marka Matějovského prodat Lukáš Budínský.