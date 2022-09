Kopecký o lize: Kabině Sparty chybí Dočkal. Co říká Baníku?

Potvrdilo poslední kolo, že se Plzeň se Slavií od ostatních oddělují?

Překvapuje mě, že se s nimi neoddělila i Sparta. Ale zdá se, že ta bude mít problémy vyhrávat, protože nemá v týmu žádné velké osobnosti. Má problémy dát gól, Kuchta ještě nehraje... Jinak je to jasné. Plzeň i Slavia se rozjely. Oba týmy získaly plno nových hráčů a připravily se na ligu i poháry. Přijde mi, že Sparta sáhla při posilování vedle.

Přitom na Letnou přišli třeba Lukáš Sadílek nebo Asger Sörensen, kteří jsou pevně v základní sestavě.

Když vezmu obecně ve Spartě hráče po hráči, jsou kvalitní. Ale chybí mi vazby, síla, ochota bojovat jeden za druhého, tedy věci, co zdobí kolektivní hru. To postrádám. Přijde mi, že někteří hráči si jdou do Sparty jen vydělat.

Přijde vám, že hráči ve Spartě nezvládají tlak? Jsou podle vás mentálně odolní?

Hrát za Spartu nebo Slavii je složité, tlak i očekávání jsou vysoká. Pořád se chce vyhrávat. Podle posledních zápasů se zdá, že hráči ve Spartě na to asi nemají. Chybí mladý Krejčí a pak nemá někoho, kdo by hru dirigoval. Nemá ani brankáře, který ji bude stoprocentně držet. Trenéry ve Spartě čeká těžká práce.

Zatím nepřesvědčil například Jakub Jankto, který měl však v minulé sezoně zdravotní problémy a ani pak v Getafe pravidelně nehrál. Není logické, že ještě není ve formě?

Přesně tak, stabilně nehrál. Potřebuje se rozjet, chytit se. Taky mi nepřijde, že zrovna on by byl osobností, která mužstvo potáhne. Ukazuje se, že Spartě chybí v kabině Dočkal. Podle mého pohledu zvenčí by bylo pro Spartu nejlepší, kdyby tam byl v jiné roli a pomáhal trenérům.

Jak moc Slavii pomohl postup do základní skupiny Konferenční ligy? Cítíte z týmu úlevu?

Ano, je teď v pohodě. V naší lize bude vyhrávat, ale jsem zvědavý, jak se jí povede v Evropě. Proti polskému Rakówu mě vůbec nepřesvědčila. Suverénní postup to nebyl. Dostali neatraktivní skupinu, ale měli by ji vyhrát a postoupit dál. Dobře se posílili, mohou hráče střídat. Teď mohou být v klidu. Stejně jako Plzeň.

Právě do Plzně přišel na poslední chvíli Adam Vlkanova z Hradce Králové. Prosadí se?

Na českou ligu je to velice kvalitní hráč. Výborný fotbalista. Teď se musí ukázat v evropském měřítku. Je malý, šikovný a rychlý, ale v Evropě jsou prakticky všichni rychlí. Psychicky mu pomůže, že hned v prvním zápase v první minutě přihrál na gól. I hráči ho líp vezmou do party, vidí, co v něm je.

Hektický den Adama Vlkanovy. Jsem rád, že mě hodili do vody, říká nová posila PlzněVideo : Sport.cz

V krizi je Baník Ostrava. Překvapuje vás, čím si tým pod trenérem Pavlem Vrbou prochází?

Čekal jsem, že se Baník rozjede. Ale s těmi očekáváními jsem to přehnal. Musí se tam hodně věcí překopat. Sám z toho mám zamotanou hlavu, co pak teprve Pavel Vrba. Stopeři jsou nejistí, krajní obránci nehrají podle představ, největší problém vidím v defenzivní činnosti. Baníku chybí šťastná vítězství, o gól, kdy vám to třeba nejde, ale zlomíte to. Proti Brnu vede 1:0 a v posledních deseti minutách dostane dva góly, to se zkrátka nesmí stát. Defenzivní hráči hrají špatně, nebo na to zkrátka nemají.

Cítíte, že euforie z příchodu Vrby vyprchala?

Asi sám Pavel nevěděl, do čeho jde. Těšil se, že bude doma a v prostředí, kde ho lidé berou. Teď poznává, že to bude velice těžké. Nálada určitě není dobrá.

Máte o Baníku obavy?