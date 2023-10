Kotal po porážce se Spartou: Hráči nejsou zvyklí na to, aby hráli fotbal

Jak jste utkání viděl?

Věděli jsme, že přijede kvalitní mužstvo a že Sparta je v celkem dobrém rozmaru. Po inkasované brance a vyloučení (Olatunjiho) jsme ale měli utkání sehrát mnohem efektivněji a lépe. I když jsme o přestávce hráčům vysvětlovali, jakým způsobem hrát, tak jsme to bohužel ve druhém poločase nedokázali realizovat. Když jsme snížili na 1:2, věřil jsem, že bychom mohli dostat Spartu pod tlak a pokusit se o vyrovnání, ale třetí gól definitivně rozhodl.

Nebyly první dva góly až příliš laciné?

Je to tak. Bohužel máme na čem pracovat. Pořád se o tom bavíme, ukazovali jsme si to na videu, na tréninku na tom děláme. Ale jsou tam špatné návyky, na kterých musíme pracovat. Věřím, že na nich zapracujeme teď během následujících dvou týdnů během reprezentační přestávky. Uvidíme, jak se nám to projeví v dalších zápasech.

Přesto jste si mohli poradit s přesilovkou lépe, že?

Určitě. Hlavně o poločase jsme vše rozebírali v kabině. Přidali jsme do hry útočníka, měli jsme si vytvářet přečíslení. Ale ti hráči nejsou zvyklí na to, aby hráli fotbal. Jestliže máte o jednoho hráče víc, musíte si někde vytvářet přečíslení. Nejlehčí je to v křídelních prostorech, nám se to bohužel nedařilo. Měli jsme tam dva hrotové útočníky, dva vysoké hráče a kolik přišlo centrů ve druhém poločase? Vždyť to je tragédie. Hráči si to musí uvědomit. Pokud ne, nedokážu si představit, co bude dál.

Co s tím?

Náš největší problém je kombinace, důvěra ve vlastní síly. V naší hře mi nejvíc chybí stereotypy. Bez nich a bez toho, aniž by je měli hráči zažité, můžete těžko uspět s tak kvalitním soupeřem, jako je Sparta. Bylo málo času na nich pracovat. Já tu jsem čtrnáct dní i s cestou. S hráči o tom mluvíme, ale mluvením je to nenaučíte. Proto vítám, že je reprezentační přestávka. Máme dva týdny, kdy na tom můžeme pracovat.

V prvním poločase jste standardní situace hodně rozehrávali na krátko, moc se vám to nedařilo. Nebylo lepší je zahrávat jednodušeji?