Kouč Baníku Vrba krotí přehnaná očekávání. Zázraky se občas dějí, ale ne vždycky

Bývalý kouč Plzně, Sparty či reprezentace se do Baníku vrátil po osmnácti letech. Přesně tak dlouho čeká Ostrava na mistrovský titul. „Je to z tohoto pohledu určitý závazek. Vím, že fanoušci Baníku očekávají možná trochu zázraky. Ty se občas dějí, ale ne vždycky. Nicméně věřím tomu, že pozveme fanoušky na dobrý fotbal. Když je bude bavit, tak budou chodit, i když zrovna nebudeme třeba na pozicích, na nichž by nás rádi viděli," říká Vrba.

Takže velký úspěch fanouškům hned v první roce neslíbíte?

Nechci slibovat, že budeme mít po deseti zápasech pětadvacet bodů, protože (směje se), to nikdo slíbit nemůže ani v jiných mužstvech. Na druhou stranu chceme diváky pozvat na stadion tím, že budeme hrát atraktivní fotbal, budeme se snažit diváky potěšit, aby byli spokojeni jako třeba v tom utkání s Celtikem, přestože jsme ho prohráli. I tak většina diváků odcházela ze stadionu spokojená.

Přímák s trenérem Zdeňkem Ščasným.Video : Sport.cz

Ale to bylo v uvozovkách jen přátelské utkání, ne?

Samozřejmě. Teď přijdou mistráky, a výsledek bude pro fanoušky na prvním místě. Ale byl bych rád, abychom k těm výsledkům přispěli i nějakou herní kvalitou. Jsem přesvědčený, že jsou tady hráči, kteří herní kvalitu mají a fanoušci na ně třeba začnou chodit jako kdysi třeba na Marka Heinze, který bude hostem klubu na prvním zápase. Budu na úvod velmi rád, když fanoušci budou říkat: Ano, na to se dalo dívat, příště přijdu znovu. To je pro mě hodně důležité. Aby chodili na fotbal, který je bude bavit a ne aby si říkali, že to zase bude trápení a že nevystřelíme na bránu. Moc dobře si vzpomínám na atmosféru mistrovské sezony a tu bych zase rád zažíval.

Expert Josef Csaplár v pořadu Přímák na Sport.cz hodnotí budoucí roli Pavla Vrby v Baníku OstravaVideo : Sport.cz

Los úvodních kol máte příznivý. Hostíte Olomouc, pak jedete na Bohemku, a další dva zápasy, se Zlínem a Teplicemi, hrajete zase doma. Cítíte velkou šanci na dobrý start?

Možná to vypadá jednoduše, ale narazíme na mužstva, která pravidelně hrávají ligu, nejsou to žádní nováčci, dokážou být hodně nepříjemní. Los je relativně dobrý, ale bude záležet pouze a jen na tom, jak my si s ním poradíme. Chceme hrát v horní skupině, o poháry, dostat se do situace, která pro nás v jarní části soutěže bude výhodná. A všichni v

Baník Ostrava přivítal trenéra Pavla Vrbu videem. Co na něj říkal Josef Csaplár v pořadu Přímák na Sport.cz?Video : Sport.cz

íme, že když se nám podaří začátek, tak se po tom budeme moci bavit o dalších cílech. Pokud by nám nevyšel, bylo by to mnohem složitější.

Poznal jste atmosféru zápasů v Ostravě jako soupeř, jako trenér Plzně a Sparty. Je to tak, že diváci dokážou k nějakým bodům i pomoci?

Ona je to vždycky trochu motivace i pro toho soupeře. Je rozdíl, když přijede někam, kde jsou dva tisíce diváků, anebo do Ostravy, kde je bouřlivá atmosféra. Na druhou stranu vím, že soupeř z té atmosféry někdy má i trochu obavy. Tak jsem to tady zažíval já. Hráčům jsem říkal, aby si dali pozor na začátek a nedostali gól. Protože pak se dějí věci, které mohou domácímu mužstvu hodně pomoci. Respekt k atmosféře v Ostravě jsem měl velký a byl bych rád, aby soupeři věděli, že to tady budou mít těžké.

Jak jste na tom s nervozitou před úvodním zápasem sezony?

Už to není tak, jako když jsem začínal. To jsem býval nervóznější. Ale vím, že jsem v klubu, který má ambice mnohem větší, než to bylo na začátku mého působení v jiných klubech. Je to o to možná těžší, protože všichni očekávají, že budeme okupovat nejvyšší příčky, a kdyby se to nesplnilo, byli by všichni včetně mě zklamaní. Ambice klubu respektuji a doufám, že se nám je podaří naplnit a po letech, kdy Baník poháry nehrál, se do nich vrátíme.

Fandové mají velká očekávání a někteří, jak jste zmínil čekají zázraky. Souhlasil byste s výrokem finského hokejového trenéra Kariho Jalonena krátce po svém nástupu k českému národnímu týmu, jenž řekl že je trenér a nikoliv kouzelník?

Záleží na spoustě věcech, ale buď budu úspěšný a budu v Baníku nějakou dobu pokračovat, anebo pojedu domů do Přerova (směje se). To je život. Uvidíme, co se bude dít. Ale byl bych rád, abych sem nějakou dobu ještě dojížděl.

Je osm hráčů, kteří v létě do Baníku přišli, dostatečné posílení?

Možná je jich až moc. Jsem zvyklý doplňovat v menším počtu. Někteří z nich, protože jsem je tolik neznal, mě překvapili. Jsou to hotoví hráči. I proto jsme nechtěli jít do toho, že kvůli tlaku, že nikoho neděláme, najednou nakoupíme deset nových. Věřím v jejich kvalitu.

V generálce s Karvinou jste musel oželet několik zraněných hráčů, kteří by byli normálně v základní sestavě, včetně brankáře Laštůvky. Jaký je jejich stav krátce před prvním zápasem sezony?

Honza Laštůvka i Ladislav Takács by měli být brzy fit. Také Ladislav Almási už znovu začíná trénovat. Na úvod sezony asi nebude, ale myslím, že je to teď hlavně o něm. On musí věřit, že je zdravotně v pořádku. David Lischka má natržený sval, tam to nijak uspíšit nejde, do přípravy by se měl vrátit v průběhu čtrnácti dní. Jan Juroška už také pomalu začíná, na marodce tak zůstává jen Jaroslav Svozil, u něhož je to ale ještě několikaměsíční záležitost.

Hledáte, i vzhledem k absencím ještě nějakou posilu?