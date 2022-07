O titul Slavia s Plzní a Sparta až třetí vzadu? Experti rozebírají favority ligy

„Myslím, že většina lidí favorizuje Slavii. Také bych ji tipoval, ale Plzeň mě překvapuje projevem na hřišti, navíc má strašně silnou kabinu," vypočítává trenérský mazák Ivan Kopecký, někdejší kouč jednadvacítky či mistrovských Vítkovic. „Taky bych víc upřednostnil Slavii s Plzní," přitakává Karel Krejčí, další bývalý trenér reprezentačních lvíčat nebo mistrovské Plzně.

Plzeň po senzačním marši za titulem v uplynulé sezoně přišla o dva klíčové hráče, odešli stoper Eduardo Santos a střelec Jean-David Beauguel. „Na západě Čech ale rozumně posílili. Zdvojili posty a připravili se na to, že budou hrát v Evropě," odkazuje Kopecký na příliv osmi nováčků do kádru Viktorie, již však mají většinou do základní sestavy spíš dál než blíž.

Kostra drží, navíc Plzeň si už mohla odfouknout, protože ví, že si na podzim určitě zahraje základní skupinu jednoho z evropských pohárů. Poté, co smetla HJK Helsinky, dál sní i o Lize mistrů. „Myslím, že tohle může hráče uklidnit. Především v domácí odvetě s Helsinkami ukázala, že se s ní musí počítat. Podle mě má na to, aby předváděla i pěkný fotbal," soudí Krejčí. „Podle mě se Plzeň vyvaruje i výkonnostních výkyvů. Z týmu cítím velkou sílu a soudržnost," doplňuje Kopecký.

Přímák s trenérem Zdeňkem Ščasným.Video : Sport.cz

V partě a síle kabiny by mohli mít Západočeši podle něj navrch v porovnání se Slavií. „V Plzni to dává asi dohromady Pavel Horváth, kabina je tam strašně silná," upozorňuje Kopecký na asistenta hlavního kouče Michala Bílka. „U Slavie si myslím, že to takové jako v Plzni nebude," přemýšlí.

Slavia v létě přišla z důležitých hráčů o pravého obránce Alexandra Baha, pro nějž si do Edenu přijela Benfica Lisabon. Dorazilo šest noviců, většina z nich by měla okamžitě pomoct a může se procpat do ideální sestavy.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Václav Jurečka ze Slavie Praha dává druhou branku sešíváných v utkání 2. předkola Konferenční ligy proti celku St Joseph's.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

„Slavia přivedla hladové hráče. Sám jsem zvědav, jak to bude dál vypadat, ale tím, že nezískala naposledy titul, udělá maximum pro to, aby ho měla zpět. Afričtí hráči se budou chtít rychle prosadit nejen na ligové scéně, ale budou na sebe chtít upozornit i v Evropě. Trenér Jindra Trpišovský sestavou docela rotuje. Pokud budou hrát i Konferenční ligu, udrží všechny hráče v určitém vytížení. Konkurence je obrovská a motivuje všechny hráče, aby na sebe upozorňovali i během tréninků," rozebírá Krejčí stav, který vznikl ve vršovickém kolosu.

„Konkurence je zdravá, ale musí být taková, řekl bych, sportovní. To může být teď ve Slavii problém. Soudržnost nemusí být taková jako v Plzni," bojí se trochu přetlaku Kopecký.

Noví borci mají sešívaným pomoct v rozhýbání ofenzivy a dobývání pozorně bránících soupeřů. „Asi málokdo ve Slavii si dovedl představit, jaký dopad bude mít odchod kreativního záložníka Nicolae Stanciua," říká Krejčí. „Třeba Ewerton je zajímavý hráč, umí zápasy rozhodovat, může být pro Slavii velkým přínosem," dodává trenér, jenž má titul s Plzní.

Christ Tiéhi a Václav Jurečka v odvetě nastoupili na jiných pozicích. Proč?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Slavia si zatím dál vydržuje okolo třiceti hráčů. Druhé předkolo Konferenční ligy pro ni bylo zahřívací, gibraltarský celek St Joseph's ji neprověřil. V další části kvalifikace ale čeká červenobílé Panathinaikos, který dychtí po oprášení své slávy. Postup, či nepostup do Konferenční ligy může výrazně ovlivnit náladu v Edenu.

O pár kilometrů dál už sebevědomí dostalo pořádnou ťafku. Sparta se začíná vyhrabávat z bolestného vyřazení od Vikingu Stavanger, který ji rychle ukončil cestu po Evropě. Nového trenéra Briana Priskeho, hráče i vedení hned svírá hněv fanoušků, zklamání je momentálně bezbřehé. I proto se jeví Letenští momentálně jako třetí vzadu. „Sám jsem zvědavý, co se tam bude dít. Sparta má hodně mladých hráčů, tohle pro ně nebude jednoduchá situace," míní Krejčí. Odchody hráčů z napěchovaného kádru se dají čekat.

„Budou pod tlakem, ale mají na to, aby Plzeň se Slavií prohnali, přivedli zajímavé hráče," doplňuje Krejčí s odkazem na příchody Jana Kuchty, Lukáše Sadílka nebo Jaroslava Zeleného.

Drajv ale Spartě proti norskému sokovi chyběl. „Těžko se dostává do šancí, myslím, že bude mít problémy dávat góly, záložníci nestřílejí. Je to takové neslané nemastné. Možná jí pomůže, až se vrátí Krejčí mladší," podotýká Kopecký s odkazem na mladého a momentálně nedoléčeného kapitána a rázně upozorňuje, že Sparta potřebuje úspěch. Plzni v minulé sezoně pomohlo, že se koncentrovala jen na ligu. „Sparta musí v téhle sezoně něco vyhrát, jinak to tam můžou zabalit," mluví Kopecký zřejmě mnoha fandům z duše.

Prožene někdo silné trio? Nezdá se. Kouč Martin Svědík staví ve Slovácku kádr dlouhodobě, ten ale stárne, navíc ho opustili útočníci Václav Jurečka a Rigino Cicilia nebo pracant Sadílek. „Jsou dlouho pohromadě, ale uvidí se, jak dokážou nahradit střelce, kteří jsou pryč. Je otázkou, jestli se prosadí Libor Kozák, nebo třeba mladý Filip Vecheta," přemítá Krejčí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slovácka Martin Svědík s trofejí za vítězství ve finále MOL CupuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Výš se chce vydrápat pod velením trenéra Pavla Vrby i Baník Ostrava. „Ale na boj o titul to nebude, byť vidím, že se v Baníku konečně něco děje. Do pohárů může projít," tvrdí Kopecký.