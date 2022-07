Během několika let chceme do první ligy, překvapil kamerunský majitel vyškovského klubu

„Jsme sice malý klub, avšak nesmírně ambiciózní. Už v této sezoně chceme hrát co nejvýš. Myslím, že jsme na ni velmi dobře připraveni. A postupně bychom se během několika let rádi probojovali do nejvyšší soutěže," překvapil kamerunský majitel vyškovského klubu Kingsley Pungong.

Díky němu působí ve Vyškově několik zahraničních fotbalistů. O místo v obranné řadě usiluje Liberijec Sampson Dweh a do zálohy má trenér Jan Trousil k dispozici Maročana Bakra Abdellaouia, Kamerunce Alexise Aléguého, Adamu Fofanu z Pobřeží Slonoviny, Bienvenueho Kanakimanu z Burundi a Daniho Lualu Gumnok Thona z Jižního Súdánu. V útoku by mohl nastupovat Senegalec Alioune Ndour.

„Jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout na další spolupráci se zkušeným záložníkem Michalem Klesou. A mužstvo jsme doplnili o hráče střední generace," pochvaluje si vyškovský generální manažer Zbyněk Zbořil přestupy středopolařů Webera z Třince a Kršky z Líšně. „A na spadnutí je ještě příchod forvarda se zkušenostmi z portugalské ligy," prozradil.

Kouč by však rád přivítal ještě další dvě nové tváře. „Ideální by bylo, kdybychom ještě přivedli i beka a stopera. Věřím, že se to povede," chce mít Trousil širší kádr.

Vyškovští budou dál hrát domácí druholigové zápasy v drnovickém azylu. Na místní stadion se v minulosti chodilo na první ligu. „Vyspravili jsme v letní pauze fasádu a opravili kabiny," sdělil Zbořil. Funkcionáři už nevylučují, že by v Drnovicích mohlo mužstvo zůstat natrvalo, byť původně plánovali přesun do Vyškova. Vyškovský starosta Karel Jurka by s tím problém neměl. „My jsme rádi, že se do našeho regionu vrátil kvalitní fotbal," cení si.

Oproti minulé sezoně pracuje klub s rozpočtem vylepšeným zhruba o dvacet procent. „Jeho výši si ale necháme pro sebe," nechce být konkrétní jednatel Martin Chalupecký.