Kritika a nenávist po Spartě. Chorého odpověď byla skvělá, pochvaloval si Bílek góly svého útočníka

Těší ho, že se Chorý dokázal oprostit od nepříjemné záležitosti, která je od soboty probírána. Zkraje druhého poločasu zvýšil na 2:0, potom proměnil penaltu. V koncentraci proti Brnu ani na chvíli nepolevil. „Pracovali jsme s ním trochu. Nabádali jsme ho, aby se soustředil na zápas a vytěsnil to, co se děje kolem něj. Jeho odpověď byla skvělá," uvedl Bílek.

„V kabině jsme mu ani pomáhat nemuseli. Choras je v tomto silný. Ale my jsme neřešili, co se stalo. Chtěli jsme tři body, jsme rádi, že je máme. Choras nám k nim pomohl dvěma brankami, je pro nás nesmírně důležitý," doplnil autor prvního gólu, záložník Adam Vlkanova.

Chorý den po duelu se Spartou odmítl, že by Sörensena fauloval úmyslně. Souhlasí s ním viktoriáni? „Choras se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Mám na to stejný názor jako on," pronesl Bílek. Jeho tým má díky úspěšné dohrávce jistotu, že přezimuje na první příčce. Před závěrečným kolem podzimu má na druhou Slavii náskok čtyř bodů.