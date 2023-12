Ligová esa z ciziny: střelec Baníku s kaňkou, showman z Plzně i spolehliví hosté

Druholigový Varnsdorf přerostl už po jedné sezoně a patnácti gólech, velká scéna v Ostravě mu sluší. Rychlý útočník z Nigérie mohl stihnout ještě víc než sedm branek, ovšem v říjnu a listopadu se ani jednou netrefil. „Mám ho ve škatulce hráčů, které sleduju. Jednou by měl co dát i našemu týmu,“ poklonil se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Kaňka na Tankově podzimu: v epilogu se Slavií se nechal hloupě vyloučit; v emocích naběhl do protihráče a srazil ho k zemi.

I on ještě na jaře hrál druhou ligu, ale nepoznali byste to na něm. Dvaadvacetiletý stoper z Libérie s o rok starším Robinem Hranáčem osvěžili plzeňskou defenzivu, obvykle jim velel mazák Lukáš Hejda. Hodit se budou i zkušenosti z povedené mise v Konferenční lize, Dweh nevynechal jediný zápas. Umí být nekompromisní i hravý. Hned zkraje plzeňské štace proslul odvážnými zidanovkami, kterými dráždí trenéra Miroslava Koubka: „Pokaždé čekáme, co z toho vyleze, ale Sampson asi jiný nebude. Je to showman.“