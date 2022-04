Ljovin se bojí, chápe ředitel Slovácka ruského záložníka. Nemůžeme přece nikoho nutit tleskat, míní

Už proto asi málokdo pochybuje o tom, že válka, kterou rozpoutali představitelé jeho země na Ukrajině, ho značně ovlivňuje. „Dá se to předpokládat. A bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak. Vždyť to, co se teď děje, dopadá nějakým způsobem skoro na všechny," míní ředitel hradišťského klubu Petr Pojezný.

Netají, že členové vedení hradišťského klubu s Ljovinem často komunikují. „O tom, co se teď na Ukrajině děje, se ale příliš bavit nechce. Bojí se, a my se ho snažíme chápat. Má v Moskvě rodiče a další příbuzné, a jakékoliv protiruské vyjádření by mohlo mít pro ně i pro něj dalekosáhlé důsledky, které si možná ani neumíme představit," domnívá se.

Důvod, proč v neděli Ljovin na Letné netleskal válkou trpící Ukrajině, proto Pojezný spatřuje v jeho opatrnosti. „On zřejmě vůbec netušil, že na něco takového dojde. Vyhodnotil si to, že se nevyjádří tak, ani tak. Kdyby se dopustil jakékoliv provokace, byli bychom jako klub první, kdo by ho odsoudil. V takovém případě bychom ho asi hned vykopli. Ale nic takového se rozhodně nestalo," tvrdí.

Jeho počínání přirovnává k poklekávání fotbalistů před zahajovacím hvizdem. „Na Britských ostrovech to byla samozřejmost, ale kupříkladu slávisté to tam neopětovali. A ve Skotsku to vyvolalo značné pohoršení. Přece ale nemůžeme nikoho do takových věcí nutit," má Pojezný za to.

Sedmadvacetiletého Ljovina poznal za čtvrt roku jako obyčejného kluka, kterého fanoušci Slovácka bez problémů přijali. „Není ovšem žádný hrdina. Na druhou stranu ale určitě není ani zmetek," je si hradišťský šéf jistý.

„To, že má obavy prezentovat svůj názor, je podle mého mínění třeba respektovat. Je zbytečné kolem toho vyvolávat nesmysly. Nevím, jak by se zachovali ti, co ho teď kritizují za to, že se mu nechce řešit válku, kdyby měli otce s mámou v ohrožení. On je prostě fotbalista, a rád by se věnoval především fotbalu," myslí si.

Jak už bezprostředně po utkání v Praze naznačil kouč Svědík, Ljovin v nejbližší době ze základní sestavy s největší pravděpodobností vypadne. „To je samozřejmě věc trenéra," souhlasí Pojezný, který nyní nechce spekulovat, zda Ljovin bude v Hradišti působit také v příští sezoně.

Foto: repro O2 TV Sport Vladislav Ljovin při symbolickém gestu na podporu Ukrajiny na hřišti Sparty schoval ruce za zády.Foto : repro O2 TV Sport

„Přišel v zimě, a tak smlouvu samozřejmě má i na další období. Avšak nemůžu vyloučit, že poté, co se kolem něj strhlo, za námi třeba sám přijde, abychom ji předčasně ukončili. Anebo bude do té doby válka minulostí, a vášně opadnou," počítá s různými možnými scénáři.