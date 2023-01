Mandous je zpátky, jaro v bráně Slavie ale začne asi Kolář

První, o něco delší část podzimu odchytal Mandous. Slávistickou bránu střežil do utkání v Plzni, celkově sedmnáct soutěžních duelů. Pak ho vyřadily problémy s kolenem, udržoval se v provizorním pracovním režimu, kdyby bylo nejhůř. Zdálo se, že pak půjde na operaci, ale nakonec se vyléčil i bez ní. V zimě už jel naplno.

Ondřej Kolář musel v úvodu sezony přijmout roli dvojky, ale i v průběhu podzimu přiznal, že necítil optimální formu, navíc trochu doléčoval záda. Když však Mandous nemohl ze zdravotních důvodů mezi tyče, byl nachystaný. Změnil myšlení, dostal se do pohody. Zvládl třináct soutěžních zápasů, byl spolehlivý. I proto momentálně nemá trenérský štáb důvod ke změně a jaro by měl začít na hřišti Kolář.

Je rád, v jakém stylu jeho jmenovec Ondřej naskočil na podzim do zápasového rytmu. Po vážném zranění hlavy prožíval těžké chvíle, zvlášť po chybách, které pak přišly. Situaci ustál, začal víc dřít a vrátila se mu forma. „Po tom všem, co se dělo, jsem rád, jak se dokázal vrátit. Ale jsem náročný, chtěl bych, aby byl ještě lepší. Do formy před zraněním mu ještě něco chybí," upozorňuje třiačtyřicetiletý trenér.