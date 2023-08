Na konec v Baníku jsem nebyl připravený. Fandům za rozlučku moc děkuji, řekl Laštůvka

„Byl jsem nachystaný, že budu pokračovat, přestože bych asi sezonu nezačínal jako jednička. Bral bych i roli dvojky, možná trojky s tím, že se budu snažit pomáhat mladším klukům, což jsem vždycky dělal. Určitě bych nedělal mezi brankáři nějaké dusno," zdůrazňuje Laštůvka.

Před utkáním 2. kola aktuální sezony proti Slovácku (0:0) se s ním klub oficiálně rozloučil a Laštůvka neskrýval dojetí. Především z povedeného chorea ostravských kotelníků.Vytáhli transparent s dresem číslo 16, vítkovickým stadionem se neslo skandování Lašty, legenda! Fandové své modle tleskali, jméno hráče, který přišel do Baníku z Karviné v 18 letech a v sezoně 2003/2004 s ním získal zatím poslední mistrovský titul, vyvolávali opakovaně.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Brankář Jan Laštůvka ukončil svou kariéru.

„Věděl jsem, že se něco chystá, ale netušil jsem, že to bude takové velké. Fanoušci Baníku zase ukázali, že jsou prostě nejlepší a já bych jim za to chtěl moc poděkovat," svěřuje se Laštůvka, jenž za deset let v lize nastoupil k 275 ligovým utkáním, z toho 231krát oblékl dres Baníku a vychytal 89 čistých kont.

Další už zřejmě nepřidá, přestože oficiálně kariéru ještě neukončil. „Asi to udělám v zimě a pak už si zajdu zahrát jen tak s kamarády," říká gólman, jenž chytal na Ukrajině, v Anglii, v Německu a po návratu do Česka ještě v Karviné a pražské Slavii. V roce 2018 se definitivně vrátil do Baníku.

Z Karviné mě nikdo nekontaktoval

Spekulovalo se o pokračování bohaté kariéry v rodné Karviné, která se vrátila do nejvyšší soutěže. Od nováčka, ani odjinud žádná nabídka ale nepřišla. „Nechával jsem tomu volný průběh, nikam jsem se necpal, protože jsem byl z toho konce v Baníku takový znechucený. Ale nikdo mě z Karviné ani nekontaktoval, vůbec to nebylo téma. Asi by se muselo stát něco nečekaného, třeba že by se někomu zranili dva gólmani, aby mě někde chtěli. Zatím se nikdo neozval," říká s úsměvem Laštůvka.

PŘÍMÁK s fotbalovým trenérem Davidem HorejšemVideo : Sport.cz

Novou výzvu by mohl najít v trénování. Nabídku od Baníku věnovat se mladým brankářům dostal. „Už jsem první tréninky absolvoval a vypadá to, že je zajímá, co jim říkám, což mě těší. Potřebuju ale trochu času. Momentálně asi nejsem nastavený v hlavě na tu každodenní práci. Na druhou stranu se jí nebojím a přikláním se k tomu, že mladým klukům v akademii Baníku rád pomůžu. Nechci ale někde stát v koutě, to bych stejně neuměl. Mám hubu pořád otevřenou," upozorňuje Laštůvka.