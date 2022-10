Oslabená Sparta otočila zápas s Hradcem a ukončila sérii remíz. Plzeň ztratila v Ďolíčku, Baník padl

Sparta po pěti remízách v řadě bere tři body za domácí vítězství proti Hradci. Výhra se pro Letenské rodila bolestivě. Hradec šel do vedení gólem Filipa Kubaly ze 13. minuty, domácí šli navíc ještě do poločasu do deseti po vyloučení Tomáše Čvančary. Oslabená Sparta ale ve druhé půli zabrala. V 52. minutě se prosadil Asger Sørensen a o pět minut později na jeho trefu navázal útočník Jan Kuchta. Hradec šel v 72. minutě také do oslabení. Letenští se díky výhře dostali v neúplné tabulce zpět na třetí místo před Bohemians.