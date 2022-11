Odklad zápasu škodí Spartě, míní experti. V případě prohry s Plzní padá šance na titul

Podobně to vidí také Robert Neumann. „Taky bych hrál co nejrychleji, aby to člověk mohl odčinit, aby se psychika nastartovala do pozitivna, takhle to je čekání," říká redaktor Sport.cz a Práva.

Souboj v Plzni je však pro Spartu důležitý, pokud má ještě živit naděje na titul. V případě prohry by totiž ztrácela na čelo už 15 bodů. Měli by svěřenci Briana Priskeho šanci takovou ztrátu ještě dohnat? „Vzhledem k tomu, že Sparta nemá bůhvíjakou formu, že by si člověk řekl, že to dožene... Tak pokud by to bylo o 15 bodů, tak to už asi ne," odpovídá Neumann.