Osm hráčů na tři místa, Priske skládá ofenzivu. Siegl: Útok se jeví jasně, Mabil zatím nepřesvědčil

Nejproduktivnějším hráčem Sparty v lize je aktuálně zraněný krajní obránce Casper Højer s deseti kanadskými body (2+8). Až za ním se řadí zmínění tři útočníci a v posledních duelech platný žolík Martin Minčev.

„Řešilo se, jestli mohou hrát Kuchta i Čvanačara spolu, takže trenéři přešli na systém 3-4-3, který na konci podzimu vyšel. Ofenziva je teď velice dobrá. Možná chybí úplný lídr, jako bylo ve Spartě zvykem, ale zase je super, když se útok rozmělní na více hráčů. Máte sílu, jste nebezpeční pro obranu z více postů," popisuje Siegl, v minulosti čtyřnásobný král střelců české ligy.

Zejména výkonnost Haraslína je momentálně nadstandardní, možná nejlepší napříč celou ligou. „Mohu ho přirovnat v loňskému Adamu Hložkovi," říká Siegl. Základní sestavu Sparty si slovenského křídelníka na levém kraji útočné trojice jen těžko představit. Nejlépe ho podle Siegla doplňují Kuchta a Čvančara, druhý jmenovaný poslední zápas proti Jablonci vynechal kvůli žlutým kartám.

TOP 5 nejprodutivnějších hráčů Sparty v lize Casper Højer 2 góly 8 asistencí Jan Kuchta 6 gólů 3 asistence Tomáš Čvančara 7 gólů 2 asistence Lukáš Haraslín 5 gólů 4 asistence Martin Minčev 4 góly 3 asistence

Čvančaru nahradila v základní sestavě zimní posila Awer Mabil, ale hbitý Australan zatím tápe. „Nepřesvědčil. Čekal jsem, že bude platnější. Říkat si, že si zvyká? To prostě nejde. Když děláte takto drahého hráče a víte o jeho kvalitách, musí přesvědčit, hlavně sparťanskou veřejnost a vedení.

Priske ale asi věděl, proč po něm sáhl, byť moc posil nenastupuje a šlo spíše o doplnění kádru. Na druhou stranu, proč má hrát Mabil, když může nastupovat Daněk nebo Karabec," komentuje současnou situaci Siegl, majitel sedmi ligových titulů v barvách Letenských.

První volbou z lavičky je tak nejspíš 21letý Martin Minčev. Leckdo kroutí hlavou, do jaké pohody se na jaře dostal. Z pozice střídajícího hráče se prosadil proti Mladé Boleslavi i Bohemians, v duelu s Jabloncem nahradil už o půli Mabila a patřil k nejlepším na hřišti.

„Je výhoda, že Priske má takovou volbu. Někdy to je na škodu, protože nevíte, koho tam poslat, ale Minčev se s Jabloncem ukázal. Já ho stále zatracuji a myslím, že to není úplně hráč pro Spartu, i když teď po dlouhé době, co je v klubu, ukazuje, že v brejkových situacích může být platný. Proti Jablonci hráli do plné obrany a byl lepší než Mabil," pokračuje Siegl.

Ale zastavme se i u reprezentanta Kuchty, který pomalu začíná podávat výkony, jaké od něj klub očekává. V posledních dvou duelech se trefil, odvádí také mnoho černé práce v pokutovém území, zapojuje se do akcí, udrží či vybojuje velkou část dlouhých míčů.

💬 SLOVO TRENÉRA | „Nejde o to, jak přemýšlí Zlín. Důležité je, jak se budeme prezentovat my. Pokud budeme hrát stejně jako druhý poločas s Jabloncem, nevidím důvod, proč bychom tam neměli vyhrát.“ 🎥 Luboš Loučka před Zlínem. #acsparta Celý rozhovor ➡️ https://t.co/AC6BoZjFIx pic.twitter.com/uqZqbTW3Cw — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 23, 2023

„Je důležité se s týmem sžít, Spartě se na podzim celkově nedařilo. Neříkám, že teď je to vše jinak, pořád mluvíme o lepším výkonu v posledních dvou kolech. Ale býval více podrážděný. Když Sparta hraje útočně, do šancí se dostane. Může to být i zlepšenou zálohou a stranami. Najednou dostává lepší balony, na kterých je útočník vždy závislý. Pokud servis nemá, může dělat cokoliv," podotýká z vlastních zkušeností Siegl.

To máme pět fotbalistů, kteří se tlačí na tři posty v základní sestavě. Za nimi ale číhají reprezentant Jakub Jankto a dva mladíci Kryštof Daněk a Adam Karabec. Nadějní fotbalisté, kteří se dostali po podzimu tak trochu stranou. Daněk sbírá minuty sporadicky, na jaře jich má zatím 34. Nejčastěji ho Priske využívá na kraji, naposledy střídal Haraslína.

S Adamem Karabcem je situace zřejmě složitější, na jaře zatím neodehrál ani minutu. „Sparta v něm vidí klenot, ale když nehraje, cena letí dolů. Ale hlavně on sám ztratí zápasový rytmus a je to špatné. Před rokem a půl jsem se ho zastával, když chodil na pár minut. Pak začal nastupovat pravidelně a nebylo to úplně ono. Je také otázka, na jaký ho dát post," připomíná Siegl fakt, že Karabec se dlouho profiloval jako střední ofenzivní záložník, jenže tato pozice teď ve formaci Sparty prakticky neexistuje.

Sečteno a podrženo, v ofenzivě má Priske aktuálně příjemné starosti, byť největší testy Spartu ještě čekají. „Zatím bych to nepřeceňoval, velkou vzpruhou však je, že se přiblížili čelu tabulky," konstatuje Siegl. Možná ukáže už sobotní duel ve Zlíně, kde Sparta bude nejspíše dobývat hluboký blok, s jakým se na jaře ještě nesetkala. Olomouc, Boleslav i Bohemians hrály s Letenskými otevřený fotbal a dokázaly Spartě pořádně zatopit, Jablonec toho moc nepředvedl komplexně.