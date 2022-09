Penalta pro Plzeň byla jednoznačná, Sigma ji nekopala naopak správně, tvrdil sudí Radina

Ve 34. minutě jste pustil souboj Pokorného s Chorým. Po zásahu VAR jste pak nařídil penaltu. Proč?

Neviděl jsem to. Měl jsem tu situaci schovanou za hráčem Chorým. Akci, která následovala, jsem tak nechal pokračovat. Když byla přerušená hra, zavolal mě VAR k monitoru, a tam jsem objevil přestupek držení soupeře za dres. Proto kromě pokutového kopu dostal ještě Pokorný žlutou kartu. Byla to naprosto jasná penalta.

Co ruka Jirky v šestnáctce Olomouce?

Byla to přesně situace, kdy hráč má ruku v přirozené pozici vzhledem k pohybu těla. Normálně běží a míč se mu neočekávaně od země odrazí do ruky. Podle toho, jak se nyní ruka podle pravidel vykládá, to není přestupek. Penalta to tedy nebyla a VAR mi to posvětil.

V samém závěru jste „pustil" minimálně sporný souboj plzeňského Hejdy s Chytilem?

Hejda měl ruce na Chytilovi. To ovšem samozřejmě neznamená přestupek. Bránící hráč musí soupeře buď strčit, nebo ho držet. Já jsem tam neviděl ani jedno. Jen to, že oba byli v kontaktu. V porovnání se situací, kterou jsme odpískali v prvním poločase, kde bylo jasné držení za dres, pro mě to v tu chvíli nebylo na pokutový kop, a to samé mi potvrdil VAR. Na monitor jsem se nešel podívat, protože protokol VAR mi to v takových případech neumožňuje. Po zápasu jsem to už na videu viděl a rozhodl bych stejně.

Domácí rozlítil vůbec nejvíce podle nich otočený aut, po kterém pak následoval penaltový zákrok Pokorného...

Byla tam nějaká teč. Sám jsem to neviděl, byť mám teď už informaci, že to bylo obráceně. Rozhodli jsme však, všichni jsme byli přesvědčeni, že vhazovat má Plzeň, ta to hodila rychle. Neměli jsme proto čas udělat správnější rozhodnutí. Když pak došlo k tomu, že jsem šel zkoumat k monitoru penaltový zákrok, všichni domácí chtěli, abych řešil ten aut, ale ani to protokol VAR neumožňuje. Byla to nešťastná situace. Otočili jsme v zápase jeden aut a zrovna se stane toto. Je to smůla, jde to za námi, jestli to tak bylo, asi jo, když to všichni říkají. Mrzí nás to, ale jak říkám, přezkoumávat aut na půlce jsme již nemohli.

Výhrady měla Sigma i ke vzdálenosti zdi při jejich dvou přímých kopech?