Pilař s Krejčím konkurenti? Nejsme nároďák, usmívá se Weber. Koubkovi volal

Koubka se na jeho zkušenosti zeptal. „Mluvil jsem s ním. Byl to příjemný a dlouhý rozhovor, ale o čem jsme se bavili, si nechám pro sebe," pousmál se Weber, který si svého předchůdce váží a s nímž se potká jako soupeř, protože Koubek už dává do latě Plzeň.

„Nebude to snadné. Pro kluky bylo psychicky jednodušší hrát v azylu, tady budou větší návštěvy i tlak. Tihle zkušení hráči by nám měli v adaptaci na nový stadion pomoct. Věřím, že se nebudeme stresovat a návrat domů nám pomůže," podotkl dvaapadesátiletý trenér.

Především od Krejčího ale zázraky hned čekat nemůže, třicetiletý křídelník rok nehrál, herní praxi postrádá. „Obavu z toho nemám, bude s ním trpěliví. Věřím, že se do toho Láďa dostane co nejdřív. Rok pauza je dost, ale ve třiceti je pořád mladý hráč. Říkal jsem mu, že já končil v sedmatřiceti, takže má ještě sedm let před sebou. To je v pohodě, je to mladý kluk," usmíval se hradecký stratég.