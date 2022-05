Plzeň mistrem, v posledním derby sezony věří bookmakeři i sázkaři Slavii

„Viktorii většina expertů před sezonou nevěřila, Michal Bílek ovšem dokázal sestavit perfektně fungující tým, především směrem do defenzivy. V útoku pak vládl Jean-David Beauguel, který se může rozloučit s českou ligou vítězstvím v soutěži o nejlepšího střelce. Finále Fortuna ligy bylo do posledních kol napínavé a konečně ukázalo svůj potenciál. Slavia dlouho sahala po titulu, nakonec jí však srazila porážka s Hradcem. I v tom byla finálová část nepředvídatelná," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Co se týče posledního derby, setkávají se dva kluby ve zcela odlišném rozpoložení. Sešívaní sice mohou cítit zklamání, na druhou stranu za sebou mají další úspěšné tažení Evropou. Sparta znovu propadla do letargie posledních let a Tomáše Rosického čeká další výběr trenéra. Že by se Letenští před pohárovým finále vzpamatovali a porazili svého hlavního rivala? Nezdá se to být úplně pravděpodobné," přemítá Hanák.