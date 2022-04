Po výhře nad Budějovicemi brali tři body i ve Zlíně. V Boleslavi ještě myslí na skupinu o titul

Hoftych ocenil i přínos Davida Douděry, jenž se ve Zlíně trefil už v pátém ligovém střetnutí v řadě. „Místo pravého beka nastupuje nyní na postu ofenzivního středopolaře. Je to teď na hřišti taková motorka. Jsme moc rádi, že mu to padá," kvituje s povděkem. Má radost, že druhý rozdílový gól přidal Tomáš Ladra. „I on je pro nás velice důležitým hráčem," tvrdí.

Před středečním třicátým kolem nejvyšší soutěže, které definitivně určí složení nadstavbových skupin, figurují fotbalisté Mladé Boleslavi v tabulce na sedmé příčce. Mají však šanci přeskočit šestý Hradec Králové a probojovat se na poslední chvíli do skupiny o titul. „Během sezení s klubovým majitelem jsme si potvrdili, že uděláme maximum, abychom se do ní dostali. Předpokládá to ovšem bodovat s Plzní, avšak zároveň se musíme spoléhat na zaváhání Hradeckých na Bohemians. My uděláme všechno pro to, abychom Viktorku zdolali," předsevzal si Hoftych.