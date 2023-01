Polský fotbalista Pikul přestoupil z druholigové Opavy do Pardubic

Pikul je první zimní posilou Východočechů, k nimž se připojil už v pondělí na fyzických testech před zahájením přípravy na jarní část soutěže. "Jsem rád za šanci, která se mi v Pardubicích nabízí. Rok a půl pracuji na tom, abych se mohl vrátit do ligy. Teď se chci prát o to, abychom v ní byli co nejúspěšnější," řekl Pikul.