Posila Slavie: ctižádostivý dříč, kterého chtěl trenér Kotal ve Spartě

Nebyla to úplně snadná operace, jak by mohlo prohlubující se přátelství mezi Slavií a Českými Budějovicemi signalizovat. Kolos z Edenu ale významné osvěžení do středu obrany z jihu Čech přivedl, Maksym Talovjerov už byl ve středu na palubě letadla, které přepravilo lídra ligy na soustředění do Portugalska. Šikovný stoper z Ukrajiny má být především vkladem do budoucna, ale kdoví, jak moc upoutá už nyní. Stačí si vybavit urychlený podzimní nástup Švéda Aihama Ousoua.