Priske: Když vidíme výsledky Plzně a Slavie, debata o titulu není na místě. Nám se nedaří

Dobře ví, že posledních osm let Sparta nezískala mistrovský titul. Na druhou stranu, je v ní jenom krátkou dobu. „Nezměním minulost, zajímám se, jakým procesem tým a klub v tuto chvíli prochází. Proces bude nějakou dobu trvat," avizuje dánský kouč.

Jak velký problém Sparta má s ohledem na výkon, výsledek, atmosféru...?

Nevidím problémy, vidím výzvy. Jsme tým, který se snaží společně růst. Zatím se nedostáváme do tolika příležitostí, do kolika bychom chtěli, nedáváme tolik gólů. V posledních zápasech naši soupeři zaparkovali před svou bránu autobus, jak se říká. Nám dělá potíže pevné obrany prolomit. Musíme to přijmout jako výzvu a být v ofenzivní fázi jednoznačně lepší. Máme v zápasech převahu, z které ovšem nejsme schopni vytěžit branky.

Odměnou vám je pískot diváků. Neobáváte se, že už jste fanoušky ztratili?

Je velmi důležité, aby má odpověď byla správně pochopena. Fanoušci jsou pro nás nesmírně důležití, neustále nás podporují a mají velký respekt nejen můj, ale i hráčů a všech lidí tady. Vnímám jejich lásku ke klubu. Musíme se však soustředit na předvedenou hru. Ne na atmosféru, pískot, negativitu, ani tlak od médií. Já musím pojmenovat důvody, proč nevítězíme a nedáváme góly. Jsme ve Spartě. Víme, že tu je tlak a musíme mu čelit. V kabině byste neviděli nikoho plakat, ale odhodlané hráče, kteří se nevzdávají, chtějí uspět a vítězit. Tak musíme pokračovat.

Po skončení disciplinárního trestu nastoupil Jan Kuchta. Jak hodnotíte jeho výkon?

Zařadil jsem ho do základní sestavy, protože jsem věřil v jeho schopnosti. Skvělé výkony podal třeba v reprezentaci. Po pauze asi není jeho zápasová kondice ještě na takové úrovni. Byl jsem přesvědčený, že to zvládne. Chtěl jsem, aby hráli vepředu s Čvančarou. V šancích mu chyběla trocha kvality, možná štěstí. Důležité je, že jsem viděl i v průběhu doby, kdy nemohl hrát, že je dobře nastavený v hlavě a že to chce zvládnout.

Přestupní termín pomalu končí, jste spokojen s kádrem?

Už dříve jsem říkal, že budujeme a tvoříme tým vždy s hráči, které máme k dispozici. Dokud bude otevřeno přestupní okno, nechci komentovat, jaký je tým, v čem by měl být silnější, jakým způsobem bychom chtěli posílit, co nám chybí... Můžu se vyjádřit ve chvíli, kdy bude přestupní termín uzavřený. Všichni okolo mě se snaží vybudovat co nejsilnější kádr. Mým primárním úkolem ale je pracovat s hráči, které mám k dispozici.

Tak trochu jinak. Je tým dostatečně silný, aby naplnil cíle, které Sparta má?

Nevyhráváme, bezesporu momentálně tápeme. Na druhou stranu, já se soustředím na nejbližší kolo, což je zápas v Teplicích. Dá se také hovořit v dlouhodobější ligové perspektivě. Náš úkol je mít v týmu takovou mentalitu, energii a kvalitu, abychom mohli teprve mluvit o dlouhodobějších cílech. Teď není debata o tom, jestli budeme mít titul, na místě. Vidíme, jaké jsou výsledky Plzně a Slavie, našich konkurentů. Nám se skutečně nedaří. Můj úkol je zlepšovat hráče, které mám v kádru. Lidé, kteří společně s námi pracují na skladbě týmu, dělají to nejlepší, co umí, abychom byli co nejsilnější ve zbytku sezony.

Nechybí vám víc odvážných hráčů schopných přejít jeden na jednoho?