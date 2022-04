Proti Plzni Hanuš zářil, se Slavií fatálně chyboval. Nedovedu si to vysvětlit, hořekoval Rada

„Přitom v prvním poločase jsme soupeře až na jeden křižný centr prakticky k ničemu nepustili. Myslím, že víc náznaků jsme v něm směrem dopředu měli my," zhodnotil Rada.

Šest minut před koncem pak defenziva Severočechů v čele s Hanušem nezvládla situaci po dlouhém autu. Do vápna ho hlavou prodloužil Talovjerov. Hanuš si nejprve chtěl dojít pro míč, ale nakonec zacouval a Tecl míč z části hlavou, z části ramenem poslal do sítě. Šlo o druhou střelu sešívaných na branku.

„Slavii jsme nepouštěli do šancí, jenže naší slabou stránkou jsou individuální chyby. Nedovedu si je vysvětlit. Kdyby mi je udělal kluk, kterému je dvacet, ještě bych pochopil, že může být vyplašený, ale ne zkušený gólman, který nás v určitých zápasech podržel," připomenul Rada i měsíc starý zápas s Plzní, kdy Hanuš Viktoriánům zneškodnil tři obrovské šance.

„Ano, udělal v prvním poločase chybu, ale i přesto z něj v jeho věku musí sršet i ve druhém poločase takové sebevědomí, aby týmu pomohl," pověděl Rada. „Ale nepatřím k těm, kdo hned po chybě mění gólmana. Do konce soutěže nám ještě zbývá jeden zápas. Samozřejmě bude záležet, jak se bude cítit, ale ve 33 letech musí druhý den přijít a být znovu silný. Pokud bude znovu brečet, nemůže fotbal hrát," poznamenal Rada, který v závěru ze hřiště stáhl mimo jiné Zeleného, jemuž se točila hlava.

Jablonečtí už stačili jen snížit po krásné Krobově trefě. „Pak už to bylo rozkouskovaný. Slavia je chytrým týmem, protahovali to. Navíc do toho ještě skočil svými výroky a kartami rozhodčí a v nastavení už se prakticky plynule nehrálo. Měli jsme ještě jednu standardní situaci, Krob ji dobře zahrál, ale hlavička byla nedůrazná. Prohra mrzí, protože jsme bojovali, hráli na doraz. Poctivě jsme se vraceli, zachytávali jejich náběhy krajních hráčů, na které jsme se připravovali. Ale dvě fatální hrubky gólmana nás srazily na zem," uzavřel Rada.