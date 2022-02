Rada je v životní střelecké formě. Bude o ní vyprávět vnoučatům a cílí na desítku

„Zní to až neuvěřitelně. Jsem typologicky úplně jiný hráč a pohybuju se ve střelecké tabulce takhle vysoko. Musím si to doma pořádně prohlídnout, pak o tom asi budu vyprávět vnoučatům," lebedil si Rada.

Aktuální lídři tabulky kanonýrů Jean-David Beauguel z Plzně, Václav Jurečka ze Slovácka a Ladislav Almási z Baníku Ostrava nastřádali deset gólů. Tahle meta hradeckého středopolaře láká. „V zimě jsem o tom přemýšlel. Nevím, kolik sezon v lize ještě budu mít. Tahle může být poslední, může přijít ještě jedna. Každopádně věk člověk nezastaví. Říkal jsem si, že by bylo stylové skončit s desítkou na kontě," stanovil si jasný cíl.

„Míč jsem si chtěl rychle přiťuknout na levou a vystřelit, ale nedal jsem si ideální první dotek. Věděl jsem, že mě blokuje soupeř, napadlo mě, že bych si mohl balon přehodit na pravou. Intuitivně jsem se snažil odhadnout, kde je brána a tyč, vyšlo to skoro přesně," popisoval čtyřiatřicetiletý středopolař.

Pro Hradec se pak ale zápas nevyvíjel dobře, hosté stav otočili a Východočeši šli dokonce do oslabení po vyloučení záložníka Petra Kodeše. Přesto vydřeli penaltu, kterou Rada proměnil. „Čekal jsem pohyb gólmana, ale ten nepřišel. Proto jsem se rozhodl, že vystřelím k téhle tyči. Naštěstí jsem střelu dobře umístil, protože brankář si na míč sáhnul," oddechl si majitel dvou reprezentačních startů.

Penaltový faul odnesl vyloučením po druhé žluté kartě budějovický Benjamin Čolič a v závěru měli votroci k vítězství blíž, soupeře tlačili. „Fanoušci mohou být spokojení, protože v tom zápase bylo snad všechno. My ale nadšení nejsme, šli jsme za vítězstvím, které nemáme. Převládá zklamání. Ostatně si myslím, že obě mužstva jsou rozčarovaná," vycítil Rada.

„Cítím se v životní střelecké formě, v herní asi ne. Dostal jsem se do pohody, jsem vyklidněný. Díky věku a zkušenostem řeším některé situace jinak. Sešlo se to a vypadlo z toho osm gólů. Sice tři jsou z penalty, ale při každém dalším pokutovém kopu se tlak zvyšuje. Je to příjemný pocit," vylíčil Rada.