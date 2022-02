Remízu na Spartě beru jako porážku. Kapitán Plzně těžce rozdýchává ztrátu z Letné

Když nedělní duel na Letné skončil, zakroutil hlavou, vzápětí ji ukryl do dlaní. Plzeňský kapitán Lukáš Hejda by se nejraději v tu chvíli přeskočil, jaký měl vztek. „Pocity jsou hrozné. Podle mě takhle vyhraný zápas nejde ztratit. Jenže my jsme to dokázali," nechápal 31letý stoper po utkání se Spartou (2:2), které i díky jeho trefě měla Viktoria skvěle rozehrané. Nakonec brala jen bod.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Hejda z Viktorie Plzeň během utkání se Spartou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Těžko hledám slova... Nevzpomínám si, že by Sparta měla nějakou šanci. Vlastně dvakrát nakopla míč do šestnáctky a dala dva góly. Jinak byla úplně bezradná. Remízu beru jako porážku, byť před utkáním bychom asi bod brali," řekl Hejda. Když po přestávce zvyšoval na 2:0, a Viktoria i další minuty na hřišti jasně vládla, ani v nejhorším snu ho nenapadlo, že o výhru přijde. Jenže v 71. minutě snížil Pavelka, v nastavení srovnal taktéž hlavou Hložek. FORTUNA:LIGA Hráli jsme hrozně a zasloužili si prohrát, běduje Hložek po dramatu s Plzní „Mohli jsme přidat klidně čtvrtý nebo pátý gól. Nepamatuju, že bychom měli na Letné někdy tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně, všechno klapalo, jak mělo. Ale konec jsme nezvládli, je to velké zklamání," litoval Hejda. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Hložek ze Sparty Praha, Lukáš Hejda a Jan Kopic z Viktorie Plzeň během utkání na Letné.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Zahozené stoprocentní šance při vedení 2:1 bude mít před očima ještě dlouho. Střídající Šulc spálil hned tři, čtvrtou Beauguel. „Když jsem na ty situace koukal zezadu, nevěřil jsem vlastním očím. Nedokázali jsme dát gól ani když jsme šli tři na gólmana. Ve mně se to fakt vaří, tohle nedat je těžké. Nevím, co víc k tomu říct," povzdechl si zkušený obránce, kterého mrzí, že Viktoria přišla kromě dvou bodů i o pozici ligového lídra. Soutěž vede o skóre Slavia. „Výkon byl ale z naší strany dobrý. Musíme se od toho odrazit a šlapat dál," doplnil Hejda. FORTUNA:LIGA Bílek se zlobil na Šulce! Že nedal stoprocentní šance, je velká chyba, láteřil kouč Plzně

